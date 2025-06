Bitcoin zyskuje i przekracza 107 tys. USD mimo odpływów z funduszy ETF 📈

Bitcoin ro艣nie w poniedzia艂ek prawie o 1%聽i przekracza 107 tys. dolar贸w wobec 100,5 tys.聽USD obserwowanych 5 czerwca. Cenie BTC brakuje dzi艣 tylko ok. 4,5% do historycznego szczytu. Odreagowanie wspieraj膮 nastroje na 'szerokim rynku' akcji, gdzie indeks S&P 500 wzr贸s艂 o prawie 2% w ci膮gu ostatnich 5 sesji i wymaza艂 ca艂kowicie reakcje spadkowe spowodowane 'wojnami handlowymi' Trumpa. Inwestorzy maj膮 nadziej臋 na sukces negocjacji handlowych USA - Chiny.

Dane z TheKingfisher.io wskazuj膮, 偶e mi臋dzy poziomem 99 tys. a 102 tys. USD znajduje si臋 spora ilo艣膰 p艂ynno艣ci w formie lewarowanych pozycji na BTC

W pi膮tek 6 czerwca, indeks S&P 500 wzr贸s艂 powy偶ej 6000 punkt贸w i osi膮gn膮艂 najwy偶sze poziomy od lutego, podczas gdy dolar ameryka艅ski wci膮偶 traci

Poprawiaj膮ce si臋 warunki techniczne, jak i solidne 艣rodowisko dla Bitcoina w postaci s艂abn膮cego dolara, pozytywnych nastroju Wall Street i szansy na korzystn膮 umow臋 handlow膮 z Chinami wspieraj膮 narracj臋 o przekroczeniu historycznych maksim贸w. Po kr贸tkiej korekcie z poziomu ok. 112 tys. dolar贸w do ok. 100,5 tys. dolar贸w cena Bitcoina ponownie wzros艂a powy偶ej 107 tys. dolar贸w i sta艂o si臋 tak pomimo sesji odp艂yw贸w netto z ameryka艅skich funduszy ETF.

Pi膮tkowe dane wskazuj膮, 偶e z BlackRock IBIT odp艂yn臋艂o ok. 57 mln USD netto. Je艣li jednak nawet ten fakt nie powstrzymuje momentum, mo偶emy doj艣膰 do wniosku, 偶e aktywno艣膰 funduszy mo偶e niebawem wzrosn膮膰, w miar臋 zbli偶ania si臋 ceny BTC do historycznego szczytu.聽 Bitcoin powstrzyma艂 spadki w okolicach 50-sesyjnej, wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cje na interwale dziennym, zaliczaj膮c聽tym samym ok. 10% korekt臋 wzgl臋dem historycznych szczyt贸w

Bitcoin (interwa艂 D1)





殴r贸d艂o: xStation5

聽

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance

Rosn膮ca p艂ynno艣膰 pieni膮dza M2 w bankach centralnych jest jednym z czynnik贸w 'wspieraj膮cych fundamenty' dalszego wzrostu 'delfacyjnego' Bitcoina.

聽

殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance