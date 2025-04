Boeing zyskuje 2% po ogłoszeniu sprzedaży części jednostki cyfrowej ✈️

Boeing zgodził się sprzedać część swojej działalności Digital Aviation Solutions firmie Thoma Bravo za 10,55 miliarda dolarów w ramach transakcji gotówkowej, zachowując jednocześnie kluczowe kompetencje cyfrowe związane z obsługą techniczną floty, diagnostyką oraz usługami konserwacji predykcyjnej i prognostycznej dla klientów z sektora cywilnego i obronnego.

Sprzedaż obejmuje takie aktywa jak Jeppesen, ForeFlight, AerData i OzRunways i stanowi element strategii Boeinga polegającej na koncentracji na kluczowej działalności spółki, poprawie bilansu oraz utrzymaniu ratingu inwestycyjnego. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca 2025 roku, pod warunkiem uzyskania wymaganych zatwierdzeń regulacyjnych.

Boeing stanął w obliczu poważnych wyzwań w 2024 roku, co doprowadziło do straty netto w wysokości 11,8 miliarda dolarów — drugiej co do wielkości w historii firmy. Rok ten naznaczony był incydentem z wyrwaniem panelu drzwiowego, sześciotygodniowym strajkiem pracowników oraz problemami w segmencie obronnym, w tym stratą 1 miliarda dolarów na kontraktach o stałej cenie realizacyjnej. Źródło: XTB Research

Akcje spadły wczoraj w obliczu szerszych strat na Wall Street po nieudanej próbie testu 30-dniowej wykładniczej średniej kroczącej przed Wielkanocą. Akcje Boeinga odzyskały dotychczas połowę niedawnej wyprzedaży. Źródło: xStation5