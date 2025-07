Wykres dnia - USDJPY (18.07.2025)

Bazowa inflacja w Japonii spadła w czerwcu do 3,3% r/r, wobec 3,7% w maju, zgodnie z prognozami. Na obniżkę wpłynęło m.in. wznowienie rządowych dopłat do benzyny oraz lekkie złagodzenie cen ryżu, jednak inflacja pozostaje powyżej celu Banku Japonii (2%) już 39. miesiąc z rzędu. Wskaźnik core-core CPI – wyłączający zarówno żywność świeżą, jak i paliwa – wzrósł nieznacznie do 3,4%, co sygnalizuje utrzymujące się presje cenowe w kraju, zwłaszcza w sektorze usług i żywności. Mimo spadku cen ryżu po interwencji ze strony rządu, ceny żywności skoczyły aż o 8,2% r/r, a inflacja usług osiągnęła 1,5%, co wzbudza spekulacje, że Bank Japonii może skorygować swoje prognozy inflacyjne i rozważyć dalsze podwyżki stóp. Niemniej bank centralny pozostaje ostrożny ze względu na niepewność dotyczącą ceł USA i wzrostu płac w kraju.

Jen jest dziś najsłabszą walutą na rynku, tracąc 0,4%–0,6% względem głównych walut, co odzwierciedla ostrożność inwestorów wobec kruchej kondycji japońskiej gospodarki oraz niższe od oczekiwań dane inflacyjne. Mimo to wysoka inflacja utrzymuje oczekiwania na ewentualną podwyżkę stóp procentowych przez BoJ w dalszej części roku. Dodatkowo dla gospodarki japońskiej istotne są również takie kwestie jak 25-procentowe cła USA mające wejść w życie 1 sierpnia oraz słabe dane o PKB.

Kurs USDJPY zyskuje dzisiaj o 0,17%, mimo ogólnej słabości dolara, co podkreśla relatywną słabość jena. Inwestorzy z niepokojem obserwują również sytuację polityczną przed wyborami do japońskiej Izby Wyższej zaplanowanymi na 20 lipca, gdzie koalicja premiera Ishiby może stracić większość.

Źródło: xStation 5