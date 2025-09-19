BoJ z jastrzębią pauzą; Ueda studzi rynkowe spekulacje🎙️

BOJ utrzymał stopę procentową na poziomie 0,50% zgodnie z oczekiwaniami przy podziale głosów 7–2 ; Hajime Takata i Naoki Tamura opowiedzieli się za podwyżką do 0,75%

Nowy krok w kierunku normalizacji: BOJ zacznie sprzedawać posiadane ETF-y (i J-REIT-y) , z wytycznymi ok. ~¥620 mld/rok dla ETF-ów

Po decyzji Jen (JPY) notuje mocne wzrosty, a japońskie indeksy spadki. Rynki przeszły w tryb risk-off , JP225 traci 1,90%. Update: po konferencji Uedy JPY ogranicza wzrosty

Oczekiwania na podwyżkę na kolejnym posiedzeniu 29–30 października wzrosły do 55%

Decyzja BoJ w postaci utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie była powszechnie oczekiwana przez rynek. To, co jednak było zaskoczeniem to dosyć jastrzębi wydźwięk pauzy. Dwóch członków optowało za podwyżką o 25 punktów bazowych do 0,75%, co zasygnalizowało rosnącą wewnętrzną presję na zacieśnianie. Zmiana retoryki BoJ wynikała ze spadku niepewności po porozumieniu handlowym Japonii z USA oraz z inflacją zbliżającą się do celu w późniejszej części trzyletniej projekcji BOJ. Na tym tle rynki zaczęły wyceniać mniej więcej 50% szans na podwyżkę BOJ już na posiedzeniu 29–30 października.

Zmiany w polityce

Poza wzrostem oczekiwań nowością był plan BOJ, by ograniczać ekspozycję na aktywa ryzykowne. Bank rozpocznie stopniową sprzedaż ETF-ów (i J-REIT-ów), przy czym w doniesieniach pada poziom ~¥620 mld rocznie dla ETF-ów. Biorąc pod uwagę wielkość obecnie posiadanych aktywów, takie tempo oznaczałoby ponad stuletni okres trwania całego procesu. Jest to zamierzone działanie, celem banku jest zmniejszanie śladu rynkowego bez zakłóceń.

Reakcja rynku

Dzisiejszą decyzję BoJ rynek odczytał jako „jastrzębie utrzymanie”. Akcje odwróciły się w dół (ze szczególną presją na duże spółki technologiczne, gdzie udział BOJ jest wysoki), podczas gdy banki postrzegane są jako względni beneficjenci normalizacji bilansu. USDJPY stracił tuż po decyzji ponad 0,52%, a swapy szybko podniosły wycenę podwyżki w październiku do 53%.

Jednak reakcja ta została znacznie zredukowana podczas konferencji przewodniczącego BoJ Kazuo Ueda. Bankier zbagatelizował zdania odrębne Takata i Tamura, stwierdził, że gospodarka Japonii umiarkowanie się odbudowuje, bez istotnej redukcji w nakłady inwestycyjne (capex), płace czy zatrudnienie, oraz wskazał na dalej utrzymujące się ryzyka spadkowe związane z taryfami i niepewność na rynku walutowym (FX). Ueda powtórzył, że BOJ będzie kontynuował sprzedaż ETF-ów/J-REIT-ów aż do pełnego odwrócenia (szacunkowe tempo na 112 lat). Polityka pozostaje uzależniona od danych z możliwością podwyżek stóp, jeśli gospodarka i ceny będą zgodne z prognozami. Po konferencji rynki ograniczyły początkowe ruchy po decyzji, a JPY się osłabił.