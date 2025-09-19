Komentarz walutowy: Jastrzębi zwrot Banku Japonii?

Na koniec tygodnia inwestorzy skupiają się na decyzji BoJ w kwestii stóp procentowych, która okazała się lekkim zaskoczeniem. Mimo iż stopy procentowe nie zostały podniesione, to decyzja banku centralnego o rozpoczęcia cyklu redukcji posiadanych aktywów w ETF’ach oraz REIT’ach, a także rozkład głosów podczas dzisiejszej decyzji dostarczyły kilku „jastrzębich’ niuansów otaczających stanowisko Banku Japonii. ‘

Decyzja Banku Japonii o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie 0,50% była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi, jednak to podział głosów w Radzie Polityki Monetarnej nadał jastrzębi ton całemu wydarzeniu. Dwóch członków, Hajime Takata i Naoki Tamura, opowiedziało się za podwyżką do 0,75%, co zdynamizowało dyskusję o zacieśnianiu polityki monetarnej w Japonii. Dodatkowo Bank ogłosił stopniową sprzedaż posiadanych ETF-ów oraz J-REIT-ów na poziomie ok. 620 mld jenów rocznie, rozpisując proces redukcji ekspozycji na aktywa ryzykowne na ponad sto lat. Rynek zareagował w stylu risk-off: JP225 stracił 1,90%, a presja spadkowa była widoczna zwłaszcza na dużych spółkach technologicznych, gdzie udziały BOJ są relatywnie wysokie. Warto podkreślić, że ten ruch BOJ, choć ostrożny i rozłożony w czasie, sygnalizuje determinację banku w kierunku normalizacji polityki.

Początkowa reakcja na decyzję BOJ była zdecydowanie pro-jenowa – JPY umocnił się o ponad 0,5% wobec dolara. Wzrost oczekiwań na podwyżkę już na kolejnym posiedzeniu 29–30 października przełożył się na skok wycen w swapach do 53% (z wczorajszych 32%), a notowania USDJPY wyraźnie spadały tuż po publikacji komunikatu. Tak silna reakcja walutowa była napędzana zarówno jastrzębim rozkładem głosów, jak i ogłoszeniem wytycznych ws. wyprzedaży ETF-ów i J-REIT-ów. W tym kontekście sentymenty na rynku przesunęły się w stronę ryzyka podwyżki stóp, a inwestorzy zaczęli wyceniać bardziej agresywne działania BOJ w najbliższych miesiącach. Banki zostały uznane za potencjalnych beneficjentów procesu normalizacji, co wspierało sektor finansowy względem przecenianych akcji technologicznych.

Po początkowej euforii na rynku FX nastroje jednak ostygły po konferencji przewodniczącego Kazuo Uedy. Ueda podkreślił, że mimo rosnącej presji na stopniowe zacieśnianie, BOJ wciąż widzi umiarkowaną odbudowę japońskiej gospodarki i brak poważnych redukcji w inwestycjach, płacach czy zatrudnieniu. Wciąż istnieją znaczące ryzyka spadkowe związane z cłami oraz niepewnością na rynku walutowym, przez co polityka monetarna pozostaje elastyczna i uzależniona od dalszych danych makro. Deklaracja sprzedaży ETF-ów/J-REIT-ów w tempie „na ponad sto lat” została potwierdzona, jednak jej skala na razie nie jest traktowana jako czynnik destabilizujący rynek. W efekcie konferencji, jen ograniczył wcześniejsze wzrosty, a rynki zredukowały początkowe ruchy, czekając na dalsze sygnały o możliwych korektach polityki już po październikowym posiedzeniu.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB