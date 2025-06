Ceny gazu w Europie mocno w górę wobec eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie

Od początku czerwca obserwujemy już niemal 22% wzrost cen gazu TTF w Holandii, który stanowi benchmark dla całego rynku gazu w Europie. Na otwarciu tygodnia ceny gazu TTF w Holandii rosną o ok. 1,25% i przekraczają poziom 41,4 EUR/MWh. Wzrost cen jest związany przede wszystkim z obawami o czynniki geopolityczne. Bombardowanie infrastruktury nuklearnej w Iranie przez Stany Zjednoczone doprowadziły do tego, że Iran zapowiedział blokadę Cieśniny Ormuz. Choć na ten moment nie doszło do żadnych przeszkód w transporcie morskim, wiele statków czeka na dalszy rozwój sytuacji. Część statków przepływa jednak przez wody terytorialne Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Omanu.

Ceny gazu wyraźnie rosną od początku czerwca. Źródło: Bloomberg Finance LP

Przez Cieśninę Ormuz dziennie przepływa ok. 20% gazu LNG, przede wszystkim z Kataru oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Gaz ten nie może być przepompowany tak, jak jest to w przypadku ropy naftowej. Przez cieśninę przepływa ok. 20 mln brk na dzień ropy, ale ok. 1/3 z niej może być przepompowana do innych portów (poza cieśniną w w ZEA) oraz do portu Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym. Wobec tego, potencjalne zamknięcie Cieśniny Ormuz może stanowić większe zagrożenie dla handlu gazem LNG niż dla ropy naftowej.

Największymi odbiorcami gazu LNG z Cieśniny Ormuz są Chiny, dla których dostawy te stanowią ok. 20% całego importu. Zdecydowanie mocniej pod względem udziału w imporcie uzależnione są takie państwa jak Indie czy Pakistan. Udział gazu z Zatoki Perskiej dla tych krajów wynosi odpowiednio ok. 60% i 90%.

Chiny importują najwięcej gazu LNG z Zatoki Perskiej, ale ich uzależnienie z tego miejsca wynosi ok. 20%. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Indii, Pakistanu czy również państw europejskich jak Włochy czy Belgia. Źródło: IEA

Warto również wspomnieć, że dużymi odbiorcami gazu z tego rejonu są europejskie kraje. Dla Włoch czy Belgii udział w imporcie gazu LNG z tego rejonu wynosi ok. 40%. Choć Polska najwięcej gazu LNG czerpie z USA, Katar jest drugim największym dostawcą tego towaru do Polski. Warto również zwrócić uwagę na to, że magazyny gazu w Europie wypełnione są w tym momencie w 55%, przy średniej 5 letniej, która wynosi o. 68%. Do tej pory nie był to jednak problem ze względu na ograniczony popyt w ostatnim czasie. Europa ma również spore zdywersyfikowanie dostaw gazu. W Polsce magazyny są wypełnione w 59% i jest to najmniejszy poziom wypełnienia od 5 lat, choć również nie stanowi to dużego problemu, biorąc pod uwagę sporą dywersyfikację dostaw.

Wypełnienie magazynów w Europie jest wyraźnie niższe niż wynosi 5 letnia średnia. Źródło: Bloomberg Finance LP