🍫Ceny kakao odbijają 6%

Kakao odbija na koniec miesi膮ca, prze艂amuj膮c seri臋 6 sesyjnych spadk贸w

Ceny kakao rosn膮 dzisiaj ponad 6%, ponownie zbli偶aj膮c si臋 do poziomu 10000 USD. Dzisiejsze wzrosty to najprawdopodobniej ch臋膰 odbicia po ostatnich dynamicznych spadkach oraz rebilansowanie na koniec miesi膮ca. Od 20 maja spadek cen od najwy偶szego do najni偶szego poziomu wynosi艂 nawet 20%, natomiast obecnie te spadki zosta艂y wyra藕nie zmniejszone. Niemniej warto podkre艣li膰, 偶e w ca艂ym maju ceny kakao wzros艂y o ok. 12%.

Warto zauwa偶y膰, 偶e zmienno艣膰 na rynku kakao dosy膰 wyra藕nie ro艣nie. Spadki w ostatnich kilku dniach motywowane by艂y informacjami o opadach w krajach Afryki Zachodniej, kt贸re mia艂yby zwi臋kszy膰 perspektywy produkcji. Te pozostaj膮 jednak mocno niepewne. Zapasy kakao kontynuuj膮 wzrosty, zbli偶aj膮c si臋 do poziomu 2,2 mln work贸w, co jest wzrostem o niemal 1 milion work贸w w por贸wnaniu do minimalnych poziom贸w od 20 lat ze stycznia. Z drugiej strony pozytywnymi czynnikami d艂ugoterminowymi s膮:

Dalszy spadek dostaw do port贸w Wybrze偶a Ko艣ci S艂oniowej. W tygodniu zako艅czonym 25 maja dostawy wynios艂y zaledwie 20 tys. ton przy poziomie 32 tys. ton rok wcze艣niej.聽

Gana ma wyprodukowa膰 w sezonie 24/25 ostatecznie mniej ni偶 prognozowane wcze艣niej 650 tys. ton. Produkcja w kolejnym sezonie pozostaje niepewna.聽

聽

Od strony analizy technicznej warto zwr贸ci膰 uwag臋, 偶e kakao odbija od zniesienia 61.8 ostatniej fali wzrostowej, co powoduje utrzymanie perspektyw wzrostowych wskazanej fali. Cena powraca r贸wnie偶 powy偶ej wzrostowej linii trendu. Warto zauwa偶y膰, 偶e od po艂owy kwietnia ro艣nie pozycjonowanie netto na kakao, cho膰 historycznie pozostaje na bardzo niskim poziomie. 殴r贸d艂o: xStation5