Ceny kawy najwyżej od miesiąca

Ceny kawy wzrosły do najwyższego poziomu od miesiąca, co jest związane z obawami dotyczącymi zbiorów w Brazylii. W ostatnim czasie doszło do ograniczenia deszczy w tym kraju, co powoduje, że perspektywy produkcji Arabiki wyraźnie się zmniejszyły.

Rabobank, jeden z ważniejszych banków pod względem prowadzenia analiz dla rynku surowców rolnych wskazał w raporcie w miniony wtorek, że produkcja Arabiki w Brazylii w sezonie 25/26 spadnie o 13,6% r/r do poziomu 38,1 mln worków. W dalszym ciągu widać wpływ zeszłorocznego El Nino. Jednocześnie jednak produkcja Robusty ma wzrosnąć do historycznego szczytu na poziomie 24,7 mln worków (+7,3% r/r).

Warto również wspomnieć o wyraźnym osłabieniu amerykańskiego dolara. Dolar traci na szerokim rynku, również w stosunku do reala brazylijskiego, co ogranicza perspektywy eksportowe. Ostatnie dostępne dane z marca prezentowane przez Cecage wskazują, że eksport zielonej kawy z Brazylii w tym miesiącu spadł o 26% r/r, do poziomu nieco poniżej 3 milionów worków.

Co ciekawe, w ostatnim czasie obserwujemy wyraźną redukcję open interest na kawie oraz redukcję pozycji netto. Redukcja następuje głównie poprzez wycofywanie się z długich pozycji. Choć daleko jest jeszcze do bardzo niskiej płynności jak na rynku kakao, nie można wykluczyć, że przy dalszym spadku open interest, nawet w postaci redukcji długich pozycji, ceny kawy mogą kontynuować wzrost.

Obserwujemy wyraźną redukcję długich pozycji na kawie. Jednocześnie pozycje krótkie są ekstremalnie niskie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ceny kawy testują okolice 400 centów za funta, najwyższego poziomu od miesiąca. Od grudnia obserwujemy wyraźną korelację między realem brazylijskim oraz ceną kawy. W przypadku ograniczonych zapasów, zmniejszenie perspektyw eksportowych jest mocnym motorem napędowym dla kawy. Z drugiej strony obserwujemy wycofywanie się spekulantów z rynku. Źródło: xStation5