Ceny miedzi szybują w górę przez zamknięte kopalnie! 📈

Ceny miedzi na dzisiejszej sesji poszybowały w górę, co jest bezpośrednio związane z potencjalnymi zakłóceniami w globalnym łańcuchu dostaw tego surowca.
Miedzi wzrosła o 3,5%, do najwyższych poziomów od maja zeszłego roku. Obecnie znajduje się tylko 6% od swojego szczytu wszech czasów.
- W indonezyjskiej kopalni Grasberg Block Cave, jednej z największych na świecie, doszło do poważnego wypadku, który ograniczył produkcję.
Incydent ten wywołał obawy inwestorów o dostępność metalu, szczególnie że w ostatnich latach popyt na miedź rośnie w związku z transformacją energetyczną i rozwojem technologii opartych na odnawialnych źródłach energii.
- Sytuację dodatkowo zaostrza decyzja o zamknięciu kopalni w Peru, drugim co do wielkości producencie miedzi na świecie.
Rządowe restrykcje i protesty społeczne sprawiły, że wydobycie w tym regionie zostało poważnie ograniczone. Połączenie tych wydarzeń prowadzi do zwiększonej niepewności na rynku i wzrostu cen, które mogą w najbliższym czasie osiągać kolejne rekordowe poziomy.
COPPER (D1)
Źródło: xStation
