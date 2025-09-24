Ceny miedzi szybują w górę przez zamknięte kopalnie! 📈

Ceny miedzi na dzisiejszej sesji poszybowały w górę, co jest bezpośrednio związane z potencjalnymi zakłóceniami w globalnym łańcuchu dostaw tego surowca.

Miedzi wzrosła o 3,5%, do najwyższych poziomów od maja zeszłego roku. Obecnie znajduje się tylko 6% od swojego szczytu wszech czasów.

W indonezyjskiej kopalni Grasberg Block Cave, jednej z największych na świecie, doszło do poważnego wypadku, który ograniczył produkcję.

Incydent ten wywołał obawy inwestorów o dostępność metalu, szczególnie że w ostatnich latach popyt na miedź rośnie w związku z transformacją energetyczną i rozwojem technologii opartych na odnawialnych źródłach energii.

Sytuację dodatkowo zaostrza decyzja o zamknięciu kopalni w Peru, drugim co do wielkości producencie miedzi na świecie.

Rządowe restrykcje i protesty społeczne sprawiły, że wydobycie w tym regionie zostało poważnie ograniczone. Połączenie tych wydarzeń prowadzi do zwiększonej niepewności na rynku i wzrostu cen, które mogą w najbliższym czasie osiągać kolejne rekordowe poziomy.



COPPER (D1)

Źródło: xStation