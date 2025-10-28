czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
08:07 · 28 października 2025

Bliżej rynków - Poranne webinarium (28.10.2025)

Najważniejsze wnioski
GOLD
Surowce
-
-
US100
Indeksy
-
-
Najważniejsze wnioski
  • Indeksy na Wall Street osiągają rekordy w oczekiwaniu na rozmowę Trump-Xi
  • Złoto wyraźnie poniżej 4000 USD przed decyzją Fed
  • Jen umacnia się wobec ściślejszej współpracy Japonii z USA
  • Ropa powraca do spadków, EURUSD próbuje odbijać

Zapraszamy do udziału w porannym webinarium. Start 08:30. 

 

29 października 2025, 20:12

Podsumowanie dnia - Powell umacnia dolara. Pora na wyniki Big Techów
29 października 2025, 19:49

⏬EURUSD poniżej 1,1600 po Fed
29 października 2025, 19:35

Konferencja Fed - Grudniowa decyzja o obniżce nie jest przesądzona
29 października 2025, 19:00

PILNE: Fed tnie stopy zgodnie z oczekiwaniami. Koniec QT od grudnia

