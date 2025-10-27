Podsumowanie dnia: Indeksy zyskują w oczekiwaniu na spotkanie Trump-Xi Jinping; metale szlachetne w odwrocie (27.10.2025)

- Spółki technologiczne napędzają euforię na Wall Street w oczekiwaniu na porozumienie handlowe między Chinami a USA.
- AUD jest dzisiaj najsilniejszą walutą G10 dzięki jastrzębiemu RBA oraz wzrostu apetytu na ryzyko.
- Złoto i srebro przedłużają straty.
Wall Street zmierza do końca sesji na plusie, napędzane wzrostem apetytu na ryzyko i nadziejami na porozumienie handlowe między Chinami a USA. Największe wzrosty odnotowuje Nasdaq (+1.7%), wsparty euforią na spółkach technologicznych, następnie S&P 500 (+1%), DJIA (+0,5%) oraz Russell 2000 (+0,25%).
Sekretarz Stanu USA Marco Rubio rozmawiał z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wang Yi ws. spotkania między Trumpem a Xi Jinpingiem w Korei Południowej. Rozmowa odbyła się po weekendowych negocjacjach handlowych w Malezji wokół napięć związanych z metali ziem rzadkich i opłatami portowymi USA wobec chińskich statków.
Akcje Qualcomma (QCOM.US) zyskały w szczytowym momencie 20% (aktualnie: +12%) w reakcji na ogłoszenie linii nowych procesorów AI200 i AI250, dedykowanych do trenowania sztucznej inteligencji. Klienci mogą korzystać z pojedynczych układów, jak i całych konfiguracji serwerowych, stawiając Qualcomma w bezpośredniej konkurencji z liderami sektora centrów danych, tj. Nvidią i AMD.
Optymizmu nie zabrakło również podczas sesji europejskiej. EU50 dodał dzisiaj 0,74%, napędzany przede wszystkim wzrostami na giełdzie w Madrycie (SPA35: +1%) i Mediolanie (ITA40: +1,2%). Na zielono zamknął się również niemiecki DAX (DE40: +0,4%), francuski CAC40 (+0,3%) czy brytyjski FSTE 100 (UK100: +0,2%).
Na rynku FX: indeks dolara handluje na płasko, choć istotne wzrosty odnotowują waluty krajów wschodzących (USDBRL: -0.4%, USDCNH: -0,15%, USDPLN: -0,3%). Wśród walut G10 najsilniejszy jest dzisiaj powiązany z chińską koniunkturą dolar australijski (AUDUSD: +0,3%, EURAUD: -0,25%). EURUSD handluje na delikatnym plusie przy 1,165.
AUD wspierają również jastrzębie komentarze szefowej RBA M. Bullock, która stwierdziła, że ostatni wzrost bezrobocia wg miesięcznych danych Australii nie przekroczył znacznie prognoz.
Wzrost apetytu na ryzyko przedłuża spadki na metalach szlachetnych. Złoto traci kolejne 1,8% do 4009 dolarów za uncję, chwilowo schodząc poniżej psychologicznego poziomu 4000 podczas dzisiejszej sesji; srebro osuwa się 3% do 46,96 dolara za uncję.
Ropa brent i WTI tracą kolejno 0,5% i 1,2% pod presją nadchodzącego posiedzenia OPEC+, podczas którego kartel ma zwiększyć produkcję surowca o kolejne 137 tys. baryłek dziennie. Powrót spadków na ropie mógłby również nastąpić na skutek korzystnych dla Chin i Indii warunków umowy handlowej z USA.
Na rynku kryptowalut dominuje optymizm. Bitcoin przedłuża wzrosty o kolejne 0,6% do 115 500 USD, Ethereum zyskuje 1,15% do 4217 USD, na zielono również Solana (+0,6%), Ripple (+1,1%) czy Polygon (+0,25%). Spadki odnotowują głównie mniejsze tokeny.
