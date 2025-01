Charles Schwab podtrzymuje trendy widoczne po wynikach dużych banków 📈

Wyniki sp贸艂ki Charles Schwab wpisuj膮 si臋 w trendy, wynik贸w du偶ych ameryka艅skich bank贸w. Okaza艂y si臋 one wy偶sze od oczekiwa艅, jednocze艣nie najbardziej zaskoczy艂y przychody z tradingu, w kt贸rym to segmencie aktywno艣膰 znacznie wzros艂a po wyborach.聽

Dzi臋ki temu na poziomie przychod贸w netto sp贸艂ka odnotowa艂a najwy偶szy wynik od 4Q 2022 r. W uj臋ciu r/r dynamika przychod贸w wynios艂a +20%. W drugiej cz臋艣ci kwarta艂u znacznie wzros艂a 艣rednia liczba dziennych transakcji, co finalnie w ca艂ym kwartale spowodowa艂o wzrost do 6,31 mln transakcji, wobec 6,04 mln prognozowanych. W przypadku utrzymania si臋 takiego trendu, na co wskazuje otoczenie sektora po wyborach, Charles Schwab mo偶e liczy膰 na umocnienie si臋 wynik贸w sprzeda偶owych tak偶e w kolejnych kwarta艂ach. Warto jednak pami臋ta膰, 偶e wci膮偶 sp贸艂ka przede wszystkim notuje przychody z odsetek, kt贸re stanowi艂y ponad 47% ca艂ych przychod贸w netto.聽

Ta warto艣膰 w przypadku obni偶ki st贸p procentowych b臋dzie najprawdopodobniej spada艂a, co nak艂ada presj臋 na segment przychod贸w z tradingu, by skompensowa膰 straty wywo艂ane spadkiem wyniku na odsetkach.聽

W przypadku skoryg. zysku na akcj臋 sp贸艂ka osi膮gn臋艂a 1,01 $, co stanowi znacznie wy偶sz膮 warto艣膰 ni偶 prognozowane 0,91 $.聽聽

WYNIKI FINANSOWE 4Q24:

Skorygowany EPS: 1,01 USD, prognoza: 0,91 USD (konsensus Bloomberg)

Przychody netto: 5,33 miliarda USD, prognoza: 5,19 miliarda USD

Ca艂kowite nowe aktywa netto: 108,4 miliarda USD

艢rednia dzienna liczba transakcji: 6,31 miliona, prognoza: 6,04 miliona

Przych贸d na transakcj臋: 2,20 USD, prognoza: 2,19 USD

Przychody z odsetek netto: 2,53 miliarda USD, prognoza: 2,43 miliarda USD

Op艂aty za konta depozytowe w banku: 241 milion贸w USD, prognoza: 202,7 miliona USD

Przychody z tradingu: 873 miliony USD, prognoza: 841,1 miliona USD

Dzisiejsze wyniki sp贸艂ki spowodowa艂y skokowy, ponad 3% wzrost notowa艅. Cena akcji zbli偶y艂a si臋 do 83,4 $, co wyznacza op贸r z listopada, jednak pozytywnego sentymentu nie wystarczy艂o, by notowania spr贸bowa艂y przebi膰 poziom. 殴r贸d艂o: xStation