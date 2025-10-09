Chiński gambit: surowce jako broń w wojnie technologicznej

Chiny wprowadzają szerokie ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich i powiązanych technologii, co stanowi kolejny krok w zaostrzeniu wojny handlowej z USA. Nowe przepisy, które wejdą w życie już 1 grudnia, wymagają uzyskania licencji na eksport produktów zawierających nawet minimalne ilości tych kluczowych surowców. Działania Pekinu mają na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego, ale jednocześnie zwiększają presję na globalne łańcuchy dostaw i światowy rynek technologiczny.

Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków chemicznych niezbędnych do produkcji nowoczesnych technologii, od półprzewodników, przez magnesy do silników elektrycznych, aż po baterie do samochodów elektrycznych. Choć surowce te nie są rzadkie w przyrodzie, ich wydobycie i przetwarzanie jest bardzo skomplikowane i kosztowne. Chiny kontrolują około 70% światowego wydobycia i aż 90% przetwórstwa tych metali, co daje im ogromną przewagę na rynku.

Nowe przepisy — odpowiedź Pekinu na działania USA

Według chińskiego Ministerstwa Handlu nowe regulacje mają uniemożliwić eksport metali ziem rzadkich i technologii powiązanych z produkcją półprzewodników czy komponentów militarnych bez odpowiednich zezwoleń. Dotyczy to także eksportu sprzętu niezbędnego do produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Pekin tłumaczy, że chodzi o zapobieganie wykorzystaniu tych surowców do celów wojskowych, jednak jest to również jasny sygnał w kontekście rosnącego napięcia z USA.

Eksperci wskazują, że nowe ograniczenia są wymierzone przede wszystkim w amerykański sektor technologiczny, w tym takie firmy jak Nvidia, AMD czy TSMC, które korzystają z metali ziem rzadkich do produkcji zaawansowanych chipów i komponentów wykorzystywanych m.in. w sztucznej inteligencji.

Reperkusje dla przemysłu

Produkcja półprzewodników : Firmy takie jak Nvidia, Apple, TSMC, Samsung i SK Hynix są zależne od metali ziem rzadkich do produkcji chipów. Nowe ograniczenia mogą opóźnić rozwój fabryk poza Chinami oraz zwiększyć koszty produkcji.



Przemysł motoryzacyjny i energetyczny : Metale te są krytyczne w produkcji magnesów do silników elektrycznych oraz baterii. Ograniczenia eksportowe mogą spowodować wzrost cen komponentów oraz opóźnienia w produkcji pojazdów elektrycznych i turbin wiatrowych.



Bezpieczeństwo narodowe : Zakaz eksportu metali na cele militarne podkreśla obawy Pekinu o wykorzystanie tych surowców w wyścigu technologicznym i militarnym, zwłaszcza w kontekście AI i zaawansowanych systemów uzbrojenia.



Decyzja Pekinu o zaostrzeniu kontroli nad eksportem metali ziem rzadkich to nie tylko element polityki handlowej, ale przede wszystkim strategiczny ruch w rywalizacji o globalną dominację technologiczną. Chiny sygnalizują, że dysponują znaczącymi kartami przetargowymi w negocjacjach handlowych z USA, wykorzystując swój monopol na surowce krytyczne jako narzędzie presji.

W obliczu amerykańskich sankcji wymierzonych w chiński przemysł półprzewodnikowy, zwłaszcza w dziedzinie sztucznej inteligencji i zaawansowanych chipów, Pekin pokazuje, że potrafi odpowiedzieć symetrycznie, blokując lub ograniczając eksport metali niezbędnych do produkcji kluczowych komponentów technologicznych. Ta polityczna gra podkreśla, że kontrola nad rzadkimi ziemiami stała się kluczowym elementem wojny handlowej i strategicznej rywalizacji między światowymi mocarstwami. W odpowiedzi na zaostrzenie regulacji, kraje zachodnie są zmuszone do przyspieszenia inwestycji w dywersyfikację źródeł surowców oraz rozwój własnych zdolności przetwórczych. Jednak budowa niezależności od chińskiego monopolu wymaga zarówno czasu, jak i znacznych nakładów finansowych, co w krótkim terminie może utrudnić stabilność globalnych łańcuchów dostaw.

Zaostrzenie chińskich regulacji eksportowych metali ziem rzadkich oznacza istotny zwrot w globalnej konkurencji technologicznej i gospodarczej. Firmy i rządy na całym świecie muszą przygotować się na ryzyko zakłóceń łańcuchów dostaw oraz na zacieśnienie kontroli państwowej nad strategicznymi surowcami. Długoterminowym wyzwaniem pozostaje dywersyfikacja dostaw oraz rozwój alternatywnych technologii, które pozwolą ograniczyć globalną zależność od Chin i zwiększyć odporność sektorów krytycznych dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego.



Spółki takie jak Nvidia czy AMD, które od początku zanotowały ogromny wzrost, mogą teraz stanąć przed poważnymi wyzwaniami. Nowe ograniczenia eksportowe dotyczące metali ziem rzadkich mogą zakłócić ich łańcuchy dostaw, powodując opóźnienia w produkcji i wzrost kosztów. To z kolei wywołuje niepokój na rynku, co może negatywnie wpłynąć na zaufanie inwestorów oraz perspektywy rozwoju tych technologicznych gigantów.

Źródło: xStation5