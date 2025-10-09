Konferencja RPP po decyzji - Listopadowa projekcja będzie kluczowa

Najważniejsze wnioski Mrożenie cen energii pozwoliło na cięcie stóp procentowych

Listopadowa decyzja nie jest przesądzona

RPP czeka na listopadowe projekcje inflacyjne

Narodowy Bank Polski przyjął strategię zwiększenia rezerw złota do 30%. Zasoby złota są warte ponad 240 mld złota

NBP zajmuje 12 miejsce wśród banków centralnych na świecie

Inflacja we wrześniu na poziomie 2,9% jest niska i już 3 miesiąc z rzędu inflacja znajduje się w zakresie celu

NBP obniżył stopy aż o 125 punktów bazowych w tym roku

Rada przyjęła pozytywnie informacje o podpisaniu ustawy o mrożeniu cen energii. Inflacja będzie kształtować się w IV kwartale w okolicach 3,0%

Odmrożenie cen energii może podnieść inflację o 0,3-0,4 punktu procentowego

System ETS 2 może wpłynąć na wzrost inflacji o 2 punkty procentowe w 2027

Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie, RPP musi pozostać uważna na czynniki ryzyka

Wzrost gospodarczy w II kwartale wyniósł 3,4% - bardzo wysoki wzrost jak na standardy europejskie, ale jest to też czynnik pro-inflacyjny

Pozytywna współpraca między NBP i Ministerstwem Finansów

Obecna polityka fiskalna ogranicza przestrzeń do obniżek, ale nie kończy. Teoretycznie to oznacza, że stopy procentowe mogłyby zejść niżej i szybciej. Niemniej po 20 minutach nie mamy żadnych sygnałów dotyczących przyszłości. Niemniej można byłoby zauważyć, że szef RPP podkreślił dużą skalę obniżek oraz wskazuje na czynniki ograniczające cięcia. EURPLN blisko 4,25. Wysoki deficyt może być problemem. Wzrost deficytu jedynie w 20% jest związany z wydatkami zbrojeniowymi. Deficyt rośnie głównie ze względu na wydatki socjalne, bieżące wydatki, podwyżki wynagrodzeń dla wybranych grup społecznych

Widać zagrożenia dla odbicia inflacji w średnich okresie. Bank centralny będzie działał ostrożnie, z posiedzenia na posiedzenie.

Niskie stopy w strefie euro wynikają z niskiego wzrostu

W listopadzie będziemy po projekcji i na tej podstawie będziemy podejmować decyzję, oczywiście stopy nie mogą spadać w nieskończoność. Trzeba założyć "nadwyżkę" stóp nad inflacją Q&A Pytanie o kontynuację obniżek w listopadzie - Rada nie zna jeszcze projekcji, a decyzje są podejmowane z posiedzenia na posiedzenie, nic nie jest przesądzone.

"To, że decyzja była teraz, nie oznacza, że w listopadzie jej nie będzie, ale to, że była teraz, nie oznacza, że w listopadzie będzie" (czyli 50:50)

"Ja o listopadzie nic nie mogę powiedzieć"

"Nie ma żadnego konkretnego poziomu dla stóp procentowych, RPP będzie kierować się do poziomu 4,0%"

Będę rekomendował dalsze cięcia po 25 punktów w momentach, kiedy będzie to odpowiednie

Członkowie Rady widzą przestrzeń do pewnych, niewielkich obniżek. Nie wiadomo jednak kiedy one mogą być.

Jaki poziom docelowy? Będziemy mieli 4% i będziemy patrzeć. Jeden członek RPP widzi 3,75%, ale może być też tak, że zakończymy cięcia n 4,25%. Stopy muszą mieć dalej czynnik dezinflacyjny Ostatnia wypowiedź sugeruje, że RPP zostawia sobie furtkę do kolejnych obniżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach. EURPLN minimalnie odbił, ale jest to ekstremalnie niska zmienność.

