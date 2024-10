Chińskie ADR-y potężnie tracą na otwarciu rynku w USA 📉JD.com traci -7%

Akcje chińskich gigantów jak JD.com (JD.US), Alibaba (BABA.US), Tencent (TME.US), czy Yum!China (YUM.US) notują dziś spadki w przedziale od 6 do 8%. Szereg spółek notuje nawet dwucyfrowe spadki, spowodowane masową realizacją zysków w Chinach, które mają za sobą bezprecedensowe wzrosty. Indeks Hang Seng cofnął się dziś o prawie 9.5%, najmocniej od 2008 roku, po tym jak komunikat chińskich władz dot. oczekiwań co do dalszych kroków, mających na celu pobudzenie gospodarki 'rozczarował' wygórowane oczekiwania.

Wydaje się jednak, że fundamenty mogą wciąż przemawiać za chińskimi akcjami; o ile napływające dane makro za wrzesień i październik pokażą choćby zauważalną poprawę, względem ostatnich miesięcy. Nie jest to jednak przesądzone. Chińskie władze wciąż oczekują, że tegoroczny wzrost 'spełni aktualne prognozy', co wydało się dla 'Wall Street', podekscytowanego perspektywą mocnego odbicia popytu w Chinach, niewystarczająco optymistycznym stwierdzeniem. W efekcie masa inwestorów zdecydowała się zrealizować zysk, po ponad 30% rajdzie indeksu Hang Seng. Minister handlu Chin, Wang Wentao rozmawiał dziś z Sekretarz Handlu USA, Giną Raimondo i 'wezwał USA' do poprawy środowiska biznesowego, dla chińskich biznesów działających w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: xStation5