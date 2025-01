Chińskie indeksy odbijają po wczesnych komunikatach WSJ ws. Trumpa

Chińskie indeksy odbijają i zyskują na wartości po tym jak agencja The Wall Street Journal poinformowała, że wstępne komentarze oraz podpisywane dokumenty skupią się na nowej wizji handlu zagranicznego, ale same cła na Chiny nie zostaną jeszcze nałożone. Informacje te zmiękczają dotychczasową narrację budowaną przez zespół polityczny nowego prezydenta, a rynkom to się podoba. Warto pamiętać jednak, że informacje te pochodzą od anonimowych źródeł biura prasowego i mogą nie być w 100% dokładne.

CHN.cash przedłuża dotychczasowy trend wzrostowy po komunikacie WSJ. Źródło: xStation