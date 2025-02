CHN.cash traci 1,5% w największym spadku jednosesyjnym od października 💥 Realizacja zysków na chińskich akcjach AI

Kontrakty futures na chi艅ski indeks Hang Seng (CHN.cash) spadaj膮, poniewa偶 inwestorzy zdecydowali si臋 zrealizowa膰 zyski z akcji technologicznych i AI, kt贸re w ostatnich tygodniach by艂y prawdopodobnie najbardziej 鈥瀦at艂oczonym trade鈥檈m鈥 na rynkach wschodz膮cych. Xiaomi i Lenovo trac膮 prawie 5%, a SMIC spada o 3%. Wyprzeda偶 nast膮pi艂a po tym, jak chi艅ski technologiczny benchmark w Hongkongu wzr贸s艂 dzi艣 o prawie 4,2%.

Wed艂ug Bloomberga nadal istnieje niewielka szansa na zaskakuj膮ce dzia艂ania stymulacyjne podczas marcowych obrad 鈥濼wo Sessions鈥. Inwestorzy mog膮 zak艂ada膰, 偶e obecny rajd stanie si臋 okazj膮 do strategii 鈥瀞ell the news鈥. Wcze艣niej indeks technologiczny Hang Seng osi膮gn膮艂 3-letnie maksimum, nap臋dzany przez rozw贸j DeepSeek i chi艅skiej sztucznej inteligencji. W ci膮gu dnia przeszed艂 od wzrostu o 4,2% do spadku o 1,5%, co stanowi najwi臋ksz膮 wyprzeda偶 艣r贸ddzienn膮 od pa藕dziernika.

殴r贸d艂o: xStation5