📈CHN.cash zyskuje 1.4%

馃彌锔廋hiny rozwa偶aj膮 stimulus wart 1,4 biliona dolar贸w. Chi艅skie indeksy reaguj膮 wzrostami

Chi艅ski indeks CHN.cash odrobi艂 straty i wzr贸s艂 o ponad 2% w nast臋pstwie wiadomo艣ci, 偶e Pekin mo偶e rozwa偶y膰 znaczny pakiet bod藕c贸w fiskalnych o warto艣ci 1,4 bln USD (10 bln juan贸w). Obecnie CHN.cash ograniczy艂 wzrosty do 1.4%. Dodatkowy wzrost wydaje si臋 mo偶liwy, tym bardziej je艣li Trump wygra wybory prezydenckie w USA.

Kluczowe punkty:

Pekin rozwa偶a plan stymulacji fiskalnej o warto艣ci 1,4 bln USD (10 bln juan贸w), aby sprosta膰 wyzwaniom gospodarczym.

Pakiet obejmuje 6 bilion贸w juan贸w na sp艂at臋 regionalnego zad艂u偶enia i 4 biliony juan贸w na zakup grunt贸w i nieruchomo艣ci.

Mo偶liwe jest rozszerzenie bod藕c贸w stymulacyjnych w przypadku wygranej Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, z oczekiwanym zatwierdzeniem na listopadowym posiedzeniu legislacyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie pakietu spodziewane jest na nadchodz膮cym posiedzeniu Sta艂ego Komitetu Narodowego Kongresu Ludowego na pocz膮tku listopada.

Chiny przygotowuj膮 swoj膮 najbardziej znacz膮c膮 interwencj臋 gospodarcz膮 od czasu pandemii, sygnalizuj膮c zmian臋 podej艣cia Pekinu do zarz膮dzania trwaj膮cym spowolnieniem gospodarczym. Kompleksowy pakiet, o kt贸rym donosi Reuters, stanowi ponad 8% chi艅skiego PKB i ma na celu sprostanie wielu wyzwaniom stoj膮cym przed drug膮 co do wielko艣ci gospodark膮 艣wiata.

Planowane bod藕ce b臋d膮 wdra偶ane przez kilka lat, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem rozwi膮zania kwestii zad艂u偶enia samorz膮d贸w lokalnych i ustabilizowania niespokojnego sektora nieruchomo艣ci. Czas i skala tej inicjatywy odzwierciedlaj膮 rosn膮ce zaniepokojenie chi艅skich decydent贸w trajektori膮 gospodarki.聽

Wiceminister finans贸w Liao Min podkre艣li艂 zaanga偶owanie rz膮du we wzmocnienie pomocy, podczas gdy ekonomi艣ci przewiduj膮, 偶e 艣rodki te pomog膮 osi膮gn膮膰 roczny cel wzrostu Chin wynosz膮cy oko艂o 5%. Ostatnie dane wskazuj膮ce na 3,5% spadek zysk贸w przemys艂owych firm, w pierwszych trzech kwarta艂ach 2024 r. podkre艣laj膮 pilno艣膰 tych interwencji.

To strategiczne posuni臋cie ma miejsce w obliczu szerszych mi臋dzynarodowych napi臋膰 gospodarczych, zw艂aszcza ze Stanami Zjednoczonymi, i pokazuje determinacj臋 Chin do utrzymania stabilno艣ci gospodarczej poprzez znacz膮c膮 interwencj臋 fiskaln膮.聽

CHN.cash (interwa艂 D1)

W przypadku CHN.cash op贸r znajduje si臋 na poziomie 7677 punkt贸w, podczas gdy wsparcie utrzymuje si臋 w pobli偶u ostatnich minim贸w na poziomie 7097. Wska藕nik RSI zbli偶a si臋 do strefy wyprzedania, wykazuj膮c bycz膮 dywergencj臋, podczas gdy MACD zacie艣nia si臋, sygnalizuj膮c potencjalnie bycze przeci臋cie 艣rednich krocz膮cych (crossover).

殴r贸d艂o: xStation5