Cła na miedź nie takie straszne?

30 lipca 2025 roku prezydent Donald Trump ogłosił wprowadzenie 50% ceł na wybrane produkty miedziane, ale wykluczył z nich najważniejszą formę handlową - miedź rafinowaną. Decyzja ta wywołała największy w historii spadek cen miedzi na amerykańskiej giełdzie COMEX, jednocześnie stabilizując sytuację na londyńskim LME. Choć cena na LME zareagowała spadkami, to można oczekiwać dalszej konwergencji cen w najbliższym czasie, choć będzie ona miała raczej miejsce po stronie ceny amerykańskiej niż europejskiej

Jaką decyzję podjął Donald Trump?

Od 1 sierpnia 2025 roku cło w wysokości 50% obowiązuje na następujące produkty:

Półprodukty miedziane : rury, przewody, pręty, blachy, rurki



Komponenty miedziane : złączki rurowe, kable elektryczne, złącza



Produkty intensywnie wykorzystujące miedź : transformatory, silniki elektryczne



Wyroby gotowe : instalacje elektryczne, systemy grzewcze



Kluczowe zwolnienia z ceł

Trump podjął strategiczną decyzję o wykluczeniu najważniejszych produktów, z których później powstają kluczowe wyroby:

Miedź rafinowana (katody) - podstawowa forma handlowa miedzi (najczystsza forma miedzi)



Rudy miedzi i koncentraty - surowce do produkcji



Złom miedziany - materiał do recyklingu



Miedź blister i anody - produkty pośrednie w procesie rafinacji



Jak zareagował rynek?

Ceny miedzi na COMEX, której premia w stosunku do ceny LME wynosiła nawet ponad 30%, runęła w dół, zaliczając podczas wczorajszej sesji największy spadek w historii. Cena momentalnie spadła o ok. 20%, co spowodowało niemal wyzerowanie całej premii, która miała miejsce na COMEX względem LME. Warto podkreślić, że przez ok. pół roku budowano ogromne zapasy w USA w obawie przed cłami, dlatego teraz obecnie popyt na miedź w USA może drastycznie spaść. Zapasy sięgnęły ponad 250 tys. Ton, co było najwyższym poziomem od ponad 20 lat. Sytuacja ta również spowoduje, że nie będzie już żadnej opłacalności arbitrażu.

Różnica wzrostu w tym roku między COME i LME kompletnie wyparowała. Źródło: Bloomberg Finance LP

Co dalej z cenami na LME?

Dzisiejsze spadki cenowe na LME są ograniczone. Niemal wyzerowanie całej premii na COMEX skutkowało tym, że cena na LME nie mogła wzrosnąć. Niemniej znaczenie LME ponownie może wzrosnąć wobec wyeliminowania ryzyka związanego z zatrzymaniem handlu z USA. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie nieco wzrosły zapasy na globalnych giełdach, co mogło powstrzymywać ceny przed wzrostem, ale jednocześnie zapasy w Chinach kurczą się. Co więcej, wskaźnik wyprzedzający dla cen miedzi, czyli impet kredytowy w Chinach wyraźnie rośnie, co może wskazywać na dalsze umiarkowanie dobre perspektywy w średnim terminie dla miedzi. Rynek LME może również doświadczyć napływu inwestorów, którzy zrezygnują z rynku amerykańskiego, dodatkowo nie obawiając się nadmiernej zmienności.

Globalne zapasy miedzi wzrosły w ostatnim czasie, choć historycznie i tak pozostają niskie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Zapasy w Chinach na giełdzie w Szanghaju spadły do najniższego poziomu od 2024 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Impulrs kredytowy w Chinach rośnie do najwyższego poziomu od listopada 2024 roku. Impuls kredytowy jest wskaźnikiem wyprzedzającym dla ceny miedzi. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Chile i Peru głównymi beneficjentami

Zdecydowana większość miedzi do USA płynęła z krajów Ameryki Południowej, czyli Chile oraz Peru. Wobec tego sytuacja ta powinna mieć pozytywny wpływ na ceny LME, gdyż kraje te nie będą musiały szukać nowego rynku zbytu.Kraje te będą mogły wysyłać miedź rafinowaną do USA w dalszym ciągu bez ceł. Z drugiej strony Kanada, która wysyła w dużej mierze produkty gotowe, będzie miała zdecydowanie większe obciążenia.

Choć dolar amerykański ma się obecnie bardzo dobrze, to jednak w dłuższym terminie nie można wykluczyć pozytywnego wpływu dla chilijskiego peso. Jak widać korelacja w ostatnich miesiącach była dosyć duża, choć doszło do powstania większej dywergencji w kilku ostatnich tygodniach.

USDCLP pozostaje na podwyższonych poziomach, ale poprawa sytuacji w związku z cłami może potencjalnie wpłynąć pozytywnie na waluty Ameryki Południowej. Źródło: xStation5

Spojrzenie na cenę

Cena spada w ostatnim czasie i zareagowała również spadkiem na decyzję Trumpa o wyłączeniu z ceł miedzi rafinowanej, która podlega globalnego handlowi. Cena reaguje na lokalne dołki z połowy lipca i może zacząć reagować ponownie na globalne fundamenty. Ważne wsparcie znajduje się przy poziomie 9500 USD oraz nieco poniżej przy zniesieniu 38.2 ostatniej fali spadkowej. Na niekorzyść miedzi działa obecnie umocnienie amerykańskiego dolara, ale powstrzymanie wzrostu cen w dłuższym terminie mogłoby być związane jedynie w przypadku zapaści gospodarczej na całym świecie czy w przypadku wyraźnego wzrostu podaży. Niemniej widzimy, że okolice 10000 USD stanowią wyraźną barierę, do której przełamania będzie potrzeba jakiegoś bardzo pozytywnego czynnika. Nie jest wykluczone, że ostatnie przyspieszenie wydatków w Chinach będzie prowadziło do dalszego wsparcia cen miedzi na całym świecie