Armia USA ogłasza rekordowy kontrakt z Palantirem na 10 miliardów dolarów 💰

Wczoraj po zamkni臋ciu sesji Armia Stan贸w Zjednoczonych og艂osi艂a, 偶e konsoliduje 75 oddzielnych um贸w dotycz膮cych oprogramowania w ramach jednego kontraktu o zasi臋gu og贸lnosi艂owym z firm膮 Palantir. Nowy model pozwala armii oraz ka偶dej innej jednostce Departamentu Obrony, kt贸ra zdecyduje si臋 do艂膮czy膰, na zam贸wienia o warto艣ci 艂膮cznie nawet 10 miliard贸w USD w produktach dost臋pnych w ofercie Palantir do integracji danych, analiz i sztucznej inteligencji w ci膮gu najbli偶szych dziesi臋ciu lat. Armia nie jest zobowi膮zana do wykorzystania pe艂nej kwoty, ale uproszczona struktura znacznie redukuje biurokracj臋 i op艂aty, co pozwala szybciej wdra偶a膰 nowe technologie dla 偶o艂nierzy. To najwi臋kszy kontrakt w historii Palantira i jedna z najwi臋kszych um贸w software鈥檕wych w historii Pentagonu.

Palantir opublikuje r贸wnie偶 swoje wyniki za drugi kwarta艂 roku fiskalnego 2025 w poniedzia艂ek, 4 sierpnia 2025 po zamkni臋ciu sesji gie艂dowej. Konsensus rynkowy zak艂ada przychody na poziomie oko艂o 939鈥940 mln USD i skorygowany zysk na akcj臋 (EPS) oko艂o 0,14 USD, co oznacza wzrost przychod贸w o oko艂o 40% r/r i zysk贸w o ponad 50%. Analitycy b臋d膮 szczeg贸lnie uwa偶nie przygl膮da膰 si臋, czy komercyjny rozw贸j platformy sztucznej inteligencji (AIP) oraz nowa struktura kontraktowa z armi膮 pozwol膮 utrzyma膰 mar偶e operacyjne przekraczaj膮ce 40%.