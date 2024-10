Coca Cola traci w handlu przed otwarciem mimo wyników lepszych od oczekiwań wyników 📊

Coca Cola (KO.US) opublikowa艂a wyniki za 3Q24, kt贸re okaza艂y si臋 lepsze od oczekiwa艅. Sp贸艂ka zanotowa艂a mocniejsze przychody, lepsz膮 zyskowno艣膰, a tak偶e wy偶szy skoryg. wzrost przychod贸w organicznych. Sp贸艂ka podtrzyma艂a prognozy na ca艂y 2024 r. Mimo lepszych wynik贸w od oczekiwa艅 notowania sp贸艂ki spadaj膮 dzi艣 w handlu przed otwarciem.聽

聽

Coca Cola osi膮gn臋艂a sprzeda偶 w wysoko艣ci 11,9 mld $ (p艂asko r/r), co okaza艂o si臋 wy偶szym odczytem ni偶 zak艂ada艂 konsensus. Mocniejsze wyniki sprzeda偶owe prze艂o偶y艂y si臋 tak偶e na wy偶szy zysk na akcj臋, kt贸ry wzr贸s艂 do 0,77$ (+4% r/r) wbrew prognozom zak艂adaj膮cych pozostanie zysku na akcj臋 na tym samym poziomie. Skoryg. przychody organiczne r贸wnie偶 wzros艂y silniej do przewidywa艅 i by艂y o 9% wy偶sze ni偶 w analogicznym okresie rok wcze艣niej.聽

Obaw臋 inwestor贸w mo偶e wzbudza膰 pogorszenie si臋 jednostkowego wolumenu, kt贸ry spad艂 o -1% wobec prognozowanego wzrostu prawie 0,4% oraz 2% wzrostu rok wcze艣niej. Sp贸艂ka najwi臋kszy spadek wolumenu sprzeda偶y odnotowa艂a w segmencie od偶ywiania, sok贸w, nabia艂u i napoj贸w ro艣linnych, a tak偶e w segmencie woda, napoje sportowe, kawa i herbata. Jedynie w uj臋ciu wolumen贸w wzrost odnotowa艂 segment napoj贸w gazowanych, cho膰 i w tym przypadku dynamika pozostaje wiele do 偶yczenia.聽

Sp贸艂ka pozostawi艂a prognozy na podobnym poziomie, dalej postrzegaj膮c 5-6% wzrost skoryg. zysku na akcj臋 w por贸wnaniu do poprzedniego roku. W 4Q24 mo偶e przyj艣膰 jednorazowe obci膮偶enie dynamiki wzrostu zysku na akcj臋, na kt贸r膮 wp艂yw b臋d膮 mia艂y r贸偶nice kursowe oraz wp艂yw przej臋膰.聽

聽

W notowaniach przed otwarciem Coca Cola traci dzi艣 prawie -2%. 殴r贸d艂o: xStation

WYNIKI ZA 3Q24

Przychody 11,9 mld $ (p艂asko r/r), szacunki: 11,6 mld $聽

Por贸wnywalny zysk na akcj臋: 0,77 $ vs. 0,74 $ r/r, szacunki: 0,74 $

Wolumen jednostkowy -1% vs. +2% r/r, szacunek +0,42% Od偶ywianie, soki, nabia艂 i napoje ro艣linne - wolumen jednostkowy -3% Napoje gazowane -聽Wolumen jednostkowy:聽-1%, szacunki +0,42% Woda, napoje sportowe, kawa i herbata - wolumen jednostkowy -4%

Cena/mix +10%, warto艣膰 szacunkowa +6,51%

Zmiana w sprzeda偶y koncentrat贸w -2%, szacunki -0,07%

Skorygowane przychody organiczne +9%, szacunki聽+6,3%

聽