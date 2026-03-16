Crypto news: Bitcoin najwyżej od początku lutego 📈Hossa crypto wraca?

Bitcoin notuje dziś solidny wzrost, pozytywnie reagując odbiciem na wzrostowe otwarcie giełdowych parkietów po burzliwym weekendzie. Fundusze ETF na BTC wracają do zakupów i akumulowały kryptowalutę nieprzerwanie od niemal 10 ostatnich sesji. Rynek zdaje się stopniowo odwracać uwagę od sytuacji w Iranie i Bliskim Wschodzie, spodziewając się prawdopodobnie normalizacji ruchu w Cieśninie Ormuz w horyzoncie kilku tygodni. W efekcie traderzy nie spodziewają się 'utrwalenia' krótkoterminowego wpływu na ograniczenie podaży ropy, a uruchomione rezerwy w USA jak i MEA sprzyjają złagodzeniu obaw o szok na rynku ropy.

Bitcoin wydaje się korzystać na tym trendzie i od początku wojny radzi sobie wyraźnie lepiej od złota, które cofnęło się dziś ponizej 5 tys. USD za uncję. W ślad za BTC zyskuje także Ethereum i akcje firm łączonych z sektorem kryptowalut m.in. Strategy, Circle czy BitMine Immersion - wszystkie rosną przed otwarciem rynku w USA.

Cena BTC zbliżyła się do 74-75 tys. USD gdzie znajduje się najpoważniejszy opór wynikający m.in. z granicznego poziomu gammy dealerów - jeśli cena wzrośnie powyżej 75 tys. USD fundusze będą zmuszone odkupywać więcej BTC wraz ze wzrostem cen aż do wygaśnięcia opcji. Z drugiej strony to właśnie poziom 75 tys. USD może okazać się najpoważniejszym oporem i kolejny raz ujawnić strukturalną kruchość rynku. Wykres Bitcoina (D1) Patrząc na dynamikę obecnego spadku widzimy pewne uderzające wręcz podobieństwa do poprzedniego impulsu spadkowego, który także wyhamował mniej więcej na poziomie 38,2 zniesienia Fibonacciego. Nie mamy gwarancji, że scenariusz się ten powtórzy także teraz, ale możemy z dużą dozą pewności stwierdzić, że BTC zbliżył się do najważniejszego poziomu krótkoterminowego oporu. Spadek z obecnego poziomu mógłby znieść cenę zdecydowanie poniżej 60 tys. USD. Źródło: xStation5 W bessie 2022 roku Bitcoin odnotował aż trzy fale wyprzedaży - pierwsza miała miejsce zimą, napędzana obawami o inflację, drugą okazały się problemy systemowa Luna/Terra a ostatecznie jesienią upadek FTX położył się cieniem na nastrojach rynku. Ostatni impuls wówczas zniósł ceny o ok. 40%. Źródło: xStation5 Fundusze ETF - napływy powoli się odbudowują Źródło: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research Źródło: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

