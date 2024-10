Crypto news: Bitcoin traci 3% 📉Test $57,000 w tygodniu zdominowanym przez Fed 🗽

S艂abe sentymenty utrzymuj膮 si臋 na rynku kryptowalut. Bitcoin traci 3% i testuje 57,500聽USD. Blisko 5% trac膮 Polygon i Dogecoin

Rekordowe nap艂ywy netto do funduszy ETF (+230 mln USD) w ubieg艂y pi膮tek nie powstrzyma艂y spadk贸w na rynku BTC

Rentowno艣ci ameryka艅skich obligacji spadaj膮 wraz z indeksami na Wall Street. Nasdaq traci -1%, dominuj膮 spadki w sektorze p贸艂przewodnik贸w

Rynki oczekuj膮, 偶e Fed obni偶y stopy o 50 pb. Regionalny indeks NY Fed wypad艂 dzi艣 najwy偶ej od 2022 roku (11.5 vs -4.3聽prognoz i -4.7 poprzednio)

S&P Global wskaza艂a na ryzyko problem贸w z przejrzysto艣ci膮 rezerw Tethera, firmy stoj膮c膮 za emisj膮 stablecoina USDT (75% udzia艂贸 w rynku)

Pomimo spadku si艂y dolara i rentowno艣ci, Bitcoin nie pokazuje si臋 od strony 'dobrego, antydolarowego hedga' i ust臋puje miejsca z艂otu, kt贸re bije koleje historyczne rekordy. Wszystko to sprawia, 偶e si艂a lub s艂abo艣膰 BTC zaczyna by膰 zn贸w postrzegana jako globalny barometr sk艂onno艣ci do ryzyka, kt贸ra w sezonie wakacyjnym z艂apa艂a chwilow膮 zadyszk臋. Inwestorzy rynku kryptowalut maj膮 prawo by膰 zawiedzeni, a je艣li sentymenty rynk贸w akcji os艂abi膮 si臋 bardziej, niewykluczona jest rezygnacja i kolejny impuls spadkowy. Dok艂adnie 18 wrze艣nia Fed podejmie decyzj臋 w sprawie st贸p procentowych. Wp艂yw decyzji na Bitcoina mo偶e by膰 zale偶na stricte od indeks贸w, wzgl臋dem kt贸rych jego korelacja w ostatnim czasie nieco wzros艂a.聽Dzisiejsza sesja pokazuje, 偶e inwestorzy wci膮偶 odczuwaj膮 pewien stres przed historyczn膮, pierwsz膮 od 4 lat obni偶k膮 st贸p w USA

Bitcoin (wykres D1)

Cena respektuje 200-dniow膮 wyk艂adnicz膮 艣redni膮 krocz膮c膮 jako g艂贸wny poziom oporu, aktualnie przebiegaj膮cy w okolicach 60 tys. USD. Ponowne odbicie si臋 od tego poziomu i blisko 5% ruch spadkowy sugeruje widoczn膮 s艂abo艣膰 rynku. Rekordowe nap艂ywy do funduszy ETF nie zdo艂a艂y pom贸c nastrojom, a raportowany, rekordowy w historii zakup BTC (ok. 1,1 mld USD) przez Microstrategy (MSTR.US) nie zdo艂a艂 trwale poprawi膰 sentyment贸w. Widzimy niewielk膮 bycz膮 dywergencj臋 na RSI, jednak formacja chor膮giewki mo偶e poprzedza膰 kolejny mocniejszy ruch spadkowy. Kluczowe poziomy wsparcia to okolice 51 tys. USD i 48 tys. USD wyznacozne przez zniesienia Fibonacciego i poprzednie reakcje cenowe. 殴r贸d艂o: xStation5

W ubieg艂ym tygodniu, w pi膮tek nap艂ywy netto do BTC by艂y rekordowe od pocz膮tku wrze艣nia i wynios艂y 263 mln USD. Nie zdo艂a艂y jednak trwale poprawi膰 nastroju rynku, a 艣redni posiadacz funduszu ETF na BTC w obecnej chwili zn贸w, pierwszy raz od pocz膮tku sierpnia ponosz膮 blisko 10% strat臋 wg. danych on-chain. 艢rednia cena nabycia przez kr贸tkoterminowych posiadaczy (STH) wynosi obecnie oj. 62 tys. USD. To implikuje dyskonto wzgl臋dem cen spot w 艣rednich, jednocyfrowych warto艣ciach. Spadek poni偶ej 55 tys. USD potencjalnie m贸g艂by wywo艂a膰 fal臋 wyprzeda偶y i test ostatnich, istotnych dla dalszej hossy wspar膰.

殴r贸d艂o: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

Wraca 'strach przed Tetherem'?

Agencja S&P Global wskaza艂a, 偶e w roku 2024 Tether, najwi臋kszy emitent stablecoin贸w na 艣wiecie (USDT) wci膮偶 nie uko艅czy艂 偶adnego, niezale偶nego audytu; sam Tether otrzyma艂 nisk膮 ocen臋 4 na 5 od ratingowego giganta. Regulatorzy w USA i Wielkiej Brytanii badaj膮 obecnie transakcje opiewaj膮ce na ok. 20 mld USD, na rosyjskiej gie艂dzie Garantex. W styczniu, wsp贸艂pracuj膮cy z Tetherem Cantor Fitzgerald wskaza艂, i偶 widzi dowody, 偶e Tether faktycznie posiada tyle rezerw, ile twierdzi - nie pad艂 jednak 偶aden komentarz 'dlaczego'. W ci膮gu ostatnich 30 dni Tether odnotowa艂 400 mln USD przychod贸w, a w wynikach za I kw. informowa艂, 偶e posiada ameryka艅skie obligacje skarbowe, warte ponad 90 miliard贸w dolar贸w. 艁膮czne rezerwy USDT na gie艂dach wynosz膮 obecnie 20,4 mld USD.聽 殴r贸d艂o: Consumers Research