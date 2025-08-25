Crypto news: Kryptowaluty zaczynają tydzień spadkami 📉Ethereum traci ponad 5%

Światowe rynki otwierają poniedziałkową sesję w mieszanych nastrojach. Kontrakty na Wall Street nieco tracą, a indeks zmienności CBOE VIX (VIX) rośnie ponad 1,5% po olbrzymich spadkach, w końcówce ubiegłego tygodnia. Dolar amerykański rośnie, a inwestorzy ponownie analizują Jackson Hole oraz jego implikacje dla polityki monetarnej Fed.

Realizacja zysków po euforycznych wzrostach w piątek ściąga ceny kryptowalut w dół

Cena Bitcoina spada z okolic 118 tys. USD przed weekendem do niespełna 112 tys. USD na poniedziałkowej sesji

Ethereum traci ponad 5% i spada poniżej 4600 USD mimo dodatnich napływów do funduszy ETF - cena spada po osiągnięciu nowych historycznych szczytów

Tydzień przyniesie szereg kluczowych publikacji z amerykańskiej gospodarki, na której kryptowaluty mogą być wrażliwe

Według doradcy Trumpa, Baileya 'bessa na rynku kryptowalut' jest 'lata przed nami'. Mimo pozytywnych komentarzy wokół branży, rynek nie jest pewny co do przyszłej dynamiki. Co jakiś czas pojawiające się informacje o sprzedaży Bitcoina przez tzw. 'wieloryby' stwarzają zarówno bezpośrednią presję, jak i powodują niepewność wokół dalszej hossy kryptowalut.

Wykresy Bitcoin i Ethereum (D1)

Bitcoin kontynuuje wzrostowy trend w srednim terminie, ale napotyka kolejne przeszkody. Cena nie zdołałą wybić się powyżej wykładniczej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia) i teraz to tam możemy szukać istotnego oporu. W efekcie kurs BTC znalazł się blisko średniej ceny nabycia krótkoterminowych inwestorów (STH Realized Price), która wynosi obecnie ok. 109 tys. USD i to strefa w okolicach 110 tys. USD jest dziś kluczowym wsparciem.

Źródło: xStation5

Ethereum notowane jest w rosnącym kanale cenowym, którego dolna granica przebiega w okolicach 4100 USD. Jeśli cena spadłaby poniżej tego poziomu, niewykluczona byłaby głębsza korekta. Obecnie, mimo realizacji zysków po ostatnich wzrostach, dominuje wzrostowy trend. Paradoksalnie, konsolidacja ceny Bitcoina może sprzyjać zainteresowaniu Ethereum, ale dziś 'spadki' obserwujemy na całym rynku ryzykownych aktywów.

Źródło: xStation5

Napływy do Bitcoin i Ethereum ETF

Aktywność funduszy ETF w zakresie akumulowania BTC zdecydowanie osłabła. Ubiegły piątek przyniósł ponad 20 mln USD odpływu netto, przy czym głównym sprzedającym od kilku dni jest BlackRock. Z drugiej strony Ethereum przyciągnęło ponad 300 mln USD dodatnich napływów, podczas ostatniej sesji, ubiegłego tygodnia. Inwestorzy są skłonni na tym etapie rynku 'odważniej' inwestować w Ethereum, w nadziei na wyższe zwroty, choćby w krótkim horyzoncie czasowym. Bitcoin ma problem z trwałym przebiciem okolic 120 tys. USD.

Źródło: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

Źródło: Bloomberg Finance L.P, XTB Research