Crypto news: Zmiana trendu na rynku kryptowalut? 🚨Bitcoin traci 2,5%

Kryptowaluty w poniedziałek notują wyraźne spadki, a Bitcoin cofa się z okolic 96 tys. do 92 tys. USD wobec spadków głównych indeksów giełdowych i niepewności związanej z eskalacją napięć handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Europą. To kolejne (na razie relatywnie niewielkie) wydarzenie 'delewarowania', które nie przybliża kryptowalut do odzyskania sił i powrotu do hossy. Jeśli na rynek BTC nie napłyną w najbliższym czasie znaczne środki, kryptowaluta może mieć problem z utrzymaniem się powyżej 90 tys. USD. Aktualnie sentyment pozostaje ostrożny i wydaje się, że inwestorzy nie wrócą do BTC z szybkimi zakupami, dopóki trend na Wall Street nie będzie pewny. Cyfrowe aktywa znalazły się w trudnym położeniu i jeśli cena BTC szybko nie wzrośnie w kierunku 100 tys. USD, w sektorze może zacząć dominować rezygnacja i przekonanie o 'wyczerpującym się paliwie' do wznowienia wzrostów.
Fundusze ETF bez pewności
Fundusze ETF wykorzystały ostatnie odbicie do sprzedania BTC po wyższych cenach w okolicach 95 - 96 tys. USD; co istotne widzieliśmy dwie sprzedażowe sesje w funduszu Fidelity. BlackRock notuje od dawna przeważnie dodatnie napływy, ale widać, że skala nowego kapitału wchodzącego na rynek jest niewielka i ma problem z utrzymaniem wzrostów. Według danych CoinGlass zlikwidowane pozycje długie na rynku BTC wynoszą już ponad 525 mln USD.
Źródło: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
W ciągu ostatnich 30 dni napływy netto do Ethereum są wyraźnie ujemne, a piątek przyniósł niespełna 4 mln USD dodatnego wpływu netto. Ogólna skala obrotów funduszy ETF na ETH istotnie spadła względem jesieni, co potwierdza niepewność dalszego trendu.
Źródło: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
Wykresy Bitcoin oraz Ethereum (interwał H1, D1)
Patrząc na notowania dwóch największych kryptowalut, na interwale godzinowym widzimy, że Bitcoin na ten moment utrzymuje potencjalny układ korekty 1:1,który daje bykom nadzieje na utrzymanie 92 tys. USD jako kluczowegp wsparcia. Z drugiej strony Ethereum cofnęło się do dolnego ograniczenia wzrostowego kanału cenowego i dopóki cena kryptowaluty nie cofnęła się poniżej 3200 USD.
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Bitcoin spadł ponownie poniżej EMA50 (pomarańczowa linia) i nie był w stanie utrzymać się powyżej średniej przez dłuższą ilość czasu. Jeśli cena wróciłaby powyżej 93600 USD jeszcze dziś, moglibyśmy mówić o prawdopodobnym, szybkim odwróceniu spadkowego trendu. Jeśli założymy, że 'wygaszanie napięć handlowych' między USA i Europą jest prawdopodobne, Bitcoin może relatywnie szybko wymazać paniczną reakcję.
Źródło: xStation5
Ethereum w ostatnim czasie miało wyraźny problem z przebiciem kluczowego oporu w postaci 200-sesyjnej średniej kroczącej na interwale dziennym (EMA200) i obecnie wydaje się, że to właśnie okolice 3400 USD dzielą ETH od szersze hossy. Główny poziom wsparcia to psychologiczne okolice 3000 USD, przy czym kupujący powinni utrzymać cenę powyżej EMA50 (3200 USD) jeśli momentum miałoby się utrzymać.
Źródło: xStation5
