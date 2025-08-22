Czy Powell pozostanie "jastrzębi" ❓

🏛️Przemówienie Jerome Powella w Jackson Hole dzisiaj o godzinie 16:00 Rynki oczekują, że Powell zabrzmi jastrzębio, podkreślając priorytet walki z inflacją

Komentarze Powella przesądzą o kierunku polityki Fed na wrześniowym posiedzeniu - obecnie rynki szacują 69,3% szans na obniżkę o 25pb

Powell z pewnością swoją wypowiedź oprze o poznane danych makro, a te wypadają mieszanie

Z jednej strony dane CPI i NFP wypadły niżej od oczekiwań, ale dane PKB i PMI zaskakiwały wyższymi odczytami

Ewentualne sygnały o przedłużeniu cyklu restrykcyjnego będą negatywne zwłaszcza dla sektora spółek zależnych od taniego kredytu (głównie z niższą kapitalizacją rynkową) W przemówieniu podczas sympozjum w Jackson Hole Jerome Powell najprawdopodobniej będzie kontynuował retorykę skupioną na konsekwentnej walce z inflacją, potwierdzając jastrzębi ton komunikacji. Choć lipcowe dane makroekonomiczne, zarówno z rynku pracy, jak i wskaźniki inflacji okazały się mocniejsze od oczekiwań, FOMC nadal podkreśla utrzymujące się ryzyka i niepewności wokół dalszego rozwoju gospodarki. Ostatnie posiedzenie Fed nie przyniosło decyzji o cięciu stóp, a rynek stopniowo rewiduje oczekiwania wobec dalszego luzowania polityki. Komentarze Powella będą kluczowe dla decyzji wrześniowych, ale większość sygnałów sugeruje ostrożność i podtrzymanie obecnych stóp. Oto główne dane makro, które poznaliśmy po ostatnim posiedzeniu FED i ich interpretacja względem oczekiwań: Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Inflacja CPI w lipcu: Wskaźnik rocznej inflacji CPI utrzymał się w lipcu na poziomie 2,7%, co było zgodne lub lekko poniżej prognoz (oczekiwano 2,8%). Miesięczna dynamika CPI wyniosła 0,2%, także zgodnie z oczekiwaniami, natomiast core CPI wzrosło mniej niż prognozowano (2,9% wobec oczekiwanych 3%). Odczyty inflacyjne są więc lekko gołębie względem najbardziej jastrzębich obaw, choć wciąż powyżej celu Fed.

Rynek pracy: W lipcu wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (nonfarm payrolls) wyniósł tylko 73 tysiące wobec konsensusu na poziomie 115 tysięcy – istotnie słabiej od prognoz. Warto jednak podkreślić, że poprzednie dwa raporty NFP zostały zrewidowane wyraźnie w dół. Z kolei najnowsze cotygodniowe dane o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych (initial jobless claims) w połowie sierpnia były wyższe od oczekiwań (235 tys. vs 226 tys. konsensus). Dane z rynku pracy odbierane są gołębio – sugerują ochłodzenie rynku pracy.

Wzrost gospodarczy: Ostatnie dane o PKB za drugi kwartał pokazały wzrost na poziomie 3% (annualizowany), głównie dzięki mniejszemu importowi i solidnej konsumpcji, natomiast prognozy na trzeci kwartał są ostrożniejsze i sugerują spowolnienie dynamiki wzrostu.

PMI: Dane PMI dla USA za ostatni okres okazały się bardzo dobre i wyraźnie powyżej oczekiwań rynku. W lipcu 2025 wskaźnik Composite PMI wzrósł do 55,1 punktu z 52,9 w czerwcu, bijąc wcześniejsze prognozy i ustanawiając 7-miesięczne maksimum. Sektor usługowy prezentował najszybsze tempo wzrostu od grudnia ubiegłego roku, zaś produkcja przemysłowa również zanotowała wzrost, choć w bardziej umiarkowanym tempie. (jastrzębio) Im bliżej września, tym bardziej rynek ogranicza swoje zakłady dotyczące pewnego cięcia stóp przez FED. Na ten moment szansa ta wynosi 69,3% (tydzień temu było to blisko 82%). Źródło: FED Watch Tool by CME Dolar amerykański pozostaje mocny w obliczu potencjalnego, jastrzębiego stanowiska przewodniczącego Fed. Pamiętajmy jednak, że oczekiwania wobec Jackson Hole są spolaryzowane, jednak większość uważa, że Powell nie zdecyduje się na znaczącą zmianę kierunku polityki, aby nie naruszyć wiarygodności Fed. Ostatnie wystąpienia szefa banku centralnego wskazywały na utrzymanie niezależności instytucji wobec presji politycznej i nacisków administracji Donalda Trumpa. Jeśli jednak bankier nawet lekko zmieni swoje nastawienie wobec wysokości stóp procentowych, może to istotnie wpłynąć na wyceny akcji, obligacji i walut. Tło gospodarcze, patrząc na dane makro staje się coraz bardziej niekorzystne do utrzymywania wysokich stóp (słabość rynku pracy i niższe odczyty CPI). Dzisiejsze przemówienie zaplanowane na godzinę 16:00 pokaże, czym bardziej przejmuje się najważniejszy bankier FED. Para EURUSD wyraźnie traci podczas dzisiejszej sesji. Skala spadków wybija dołem parę poniżej dolnego zakresu notowań historycznych liczonego przez wstęgi Bollingera z zaznaczonymi +-2 odchyleniami standardowymi dla ostatnich 14 sesji, co pokazuje, że koniec tygodnia na tym instrumencie zdominowany został przez sprzedających. Wskaźnik RSI, również dla ostatnich 14 sesji schodzi na najniższe poziomy widoczne od początku tego miesiąca. Długoterminowy trend wzrostowy został zachwiany przez przebicie 50-dniowej EMA (niebieska krzywa na wykresie, teraz stanowiąca ważny opór techniczny), ale nie jest wykluczone, że stabilizatorem może być również 100-dniowa EMA (fioletowa krzywa), która zatrzymała ostatnie spadki na koniec lipca. Źródło: xStation





Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.