Podsumowanie dnia: Mieszane nastroje Wall Street przed kluczową decyzją FED 💡

- Nastroje na Wall Street są mocno podzielone. Z jednej strony kontrakt US100 zyskuje 0,4%, a US500 0,05%, natomiast dużo gorsze nastroje widzimy na US2000 oraz US30, gdzie spadki sięgają odpowiednio 0,66% oraz 0,45%. Podział sił na rynku pokazuje, że narracja szybkich cięć stóp przez FED dzisiaj schodzi na drugi plan.
- W Europie dzisiaj dominowały spadki. Niemiecki DE40 osunął się o 0,17%, podczas gdy francuski CAC40 stracił 0,2%, a brytyjski UK100 0,57%.
- GPW kontynuuje konsolidację, dziś zaznaczając ruch w dół aż o 0,84%. Niski wolumen i niewielka zmienność sugerują, że inwestorzy zachowują ostrożność, czekając na istotne impulsy. Zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.
- Na rynku walutowym dominuje dzisiaj dolar amerykański (relatywnie do innych walut; indeks dolarowy traci już jednak blisko 0,3%), mimo powszechnej narracji szybkich cięć stóp procentowych w USA, co wydają się gruntować słabe dane z gospodarki. Relatywnie dobrze radzi sobie również euro. Pod presją spadkową notowane są dolar nowozelandzki oraz jen japoński.
- Akcje Tesli notowane są dzisiaj najwyżej od lutego tego roku i zyskują już blisko 7%. Mimo iż dzisiejsze wzrosty nie wynikają z konkretnego zdarzenia fundamentalnego mogą one poniekąd wynikać z relatywnie optymistycznych komentarzy przewodniczącej Rady Nadzorczej Tesli Robyn Denholm oraz psychologicznej reakcji na wybicie technicznego oporu.
- Jak wynika z informacji Washington Post, administracja Trumpa planuje powiązać szczepionki przeciw COVID-19 z 25 zgonami dzieci, co wywołało alarm w środowisku naukowym i wywołało nagły spadek cen akcji firm Pfizer (PFE.US) i Moderna (MRNA.US), producentów tych szczepionek.
- Indeks z Uniwersytetu Michigan we wrześniu spadł do 55,4, co było znacznie niżej od prognozowanych 58,2, a także od wyniku z sierpnia. Konsument staje się mniej pewny swojej sytuacji finansowej oraz perspektyw gospodarczych. Jednoczeniśnie powyżej oczekiwań wypadły oczekiwania inflacyjne długookresowe co utrudnią FED dalsze luzowanie polityki monetarnej.
- Kryptowaluty nieznacznie rosną przy niskim wolumenie. Wspierany przez spekulacje o obniżkach stóp. Bitcoin i Ethereum w górę o nieco ponad 1%. Lepiej radzą sobie dziś altcoiny ze wzrostami sięgającymi 7%.
- Cena Ropy notuje niewielką korektę wzrostową w trendzie spadkowym. Kontrakty na Ropę WTI rośną o 0,9%. Ropa jest obecnie pod presją obaw o nadpodaż surowca. Raport OPEC sygnalizuje zwiększenie produkcji i spekulacji finansowej przeciw cenie surowca. Na korzyść działa utrzymanie trendów fundamentalnych w gospodarce. W tym samym czasie NATGAS zyskuje blisko 1,3%.
- Rentowności obligacji w USA ponownie rosną, co wywiera presję na wyceny akcji, szczególnie w segmentach wzrostowych. Taki ruch sugeruje, że inwestorzy wciąż ostrożnie podchodzą do perspektyw inflacyjnych i polityki banków centralnych oraz jest to rodzaj kary za puchnące deficyty budżetowe krajów G7.
- Sporo dzieje się również na rynku metali szlachetnych. GOLD zyskuje 0,44%, podczas gdy SILVER dodaje 1,82%.
