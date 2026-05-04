Czy S&P 500 ma dużo paliwa do wzrostów 🗽 Analiza sezonu wyników

W kwietniu analitycy wyraźnie podnieśli prognozy zysków spółek z S&P 500 na II kwartał 2026 r. To istotne, ponieważ w typowym sezonie prognozy EPS są na początku kwartału raczej obniżane, a nie rewidowane w górę.

Wniosek analityczny: rynek nie tylko reaguje na lepsze bieżące wyniki spółek, ale zaczyna także podnosić oczekiwania na kolejne kwartały. To wspiera narrację o odporności zysków korporacyjnych w USA. Jednocześnie struktura rewizji pokazuje, że poprawa nie jest równomierna — szczególnie mocno koncentruje się w wybranych sektorach, przede wszystkim w energetyce.

Źródło: FactSet

Sezon wyników Q1 2026 w liczbach

Sezon wyników w USA wchodzi w zaawansowaną fazę i jak dotąd prezentuje się bardzo solidnie. Przy około dwóch trzecich spółek z S&P 500, które opublikowały wyniki, zarówno odsetek pozytywnych zaskoczeń, jak i ich skala pozostają powyżej średnich historycznych. W efekcie indeks raportuje obecnie wyższy poziom zysków niż tydzień wcześniej oraz wyższą dynamikę wzrostu niż na koniec marca.

Do tej pory wyniki za Q1 2026 opublikowało 63% spółek z indeksu. Spośród nich:

84% przebiło oczekiwania na poziomie EPS , co jest wynikiem powyżej średniej 5-letniej (78%) i 10-letniej (76%),

, co jest wynikiem powyżej średniej 5-letniej (78%) i 10-letniej (76%), 76% spółek pokazało wyniki EPS powyżej konsensusu (vs 5-letnia średnia 73% i 10-letnia 71%),

(vs 5-letnia średnia 73% i 10-letnia 71%), skala zaskoczeń wynosi średnio +20,7%, powyżej średnich historycznych (5-letnia: 7,3%, 10-letnia: 7,1%).

Jeśli obecne wartości utrzymają się do końca sezonu, będzie to najlepszy odczyt jakości wyników od Q2 2021.

Na poziomie dynamiki zysków indeks raportuje obecnie wzrost na poziomie 27,1% r/r, wobec 15,0% na koniec marca i 13,1% na początku kwartału. Jeśli ten poziom się utrzyma, będzie to najwyższe tempo wzrostu od Q4 2021 oraz szósty kwartał z rzędu z dodatnią dynamiką zysków.

Wzrost nie jest równomierny sektorowo. 9 z 11 sektorów raportuje wzrost zysków rok do roku, z czego 7 sektorów notuje dynamikę dwucyfrową. Najmocniejsze wyniki widoczne są w sektorach:

Communication Services

Information Technology

Consumer Discretionary

Materials

Również po stronie przychodów obraz pozostaje pozytywny. 81% spółek przebiło oczekiwania przychodowe, powyżej średniej 5-letniej (70%) i 10-letniej (67%). Faktyczny wzrost przychodów dla indeksu wynosi obecnie 11,1% r/r, wobec 10,3% na koniec marca i 9,9% na początku kwartału. Jeśli ten poziom się utrzyma, będzie to najwyższa dynamika przychodów od Q2 2022.

Wzrost przychodów jest bardziej szeroki niż wzrost zysków — wszystkie 11 sektorów raportuje dodatnią dynamikę sprzedaży, na czele z:

Information Technology

Communication Services

Financials

Real Estate

Jednocześnie należy zauważyć, że podobnie jak w przypadku zysków, także wzrost przychodów w dużej mierze wspierany jest przez największe spółki technologiczne i komunikacyjne.

Na poziomie wycen forwardowy wskaźnik P/E dla S&P 500 wynosi 20,9, co oznacza poziom powyżej średnich:

5-letniej: 19,9

10-letniej: 18,9

Co więcej, wskaźnik ten wzrósł względem poziomu 19,7 notowanego na koniec Q1, co sugeruje, że rynek zdyskontował już część poprawy wyników. Prognozy na kolejne okresy pozostają solidne. Analitycy oczekują wzrostu zysków na poziomie:

21,3% w Q2 2026

23,0% w Q3 2026

20,6% w Q4 2026

21,3% w całym 2026 r.

W najbliższym czasie wyniki opublikuje jeszcze 128 spółek z S&P 500, w tym 2 komponenty Dow Jones, co oznacza, że końcowy obraz sezonu może jeszcze ulec zmianie. Z perspektywy jakości wyników:

udział spółek bijących EPS jest wyraźnie powyżej średniej,

skala zaskoczeń jest najwyższa od kilku lat,

szczególnie wyróżnia się sektor technologiczny (97% spółek powyżej oczekiwań), ochrona zdrowia (94%), energetyka (92%) oraz komunikacja (90%),

relatywnie słabo wypada sektor utilities (69%).

Największe dodatnie zaskoczenia koncentrują się w sektorze Communication Services (wzrost o 60,8%), gdzie kluczowy wkład mają Alphabet i Meta Platforms. Jednocześnie należy uwzględnić wpływ czynników jednorazowych - np. Alphabet wykazał istotne niezrealizowane zyski, a Netflix uwzględnił jednorazowy efekt związany z transakcją Warner Bros. Sezon wyników za Q1 2026 potwierdza bardzo silną kondycję zysków spółek z S&P 500, zarówno pod względem dynamiki, jak i jakości raportów. Jednocześnie wzrost pozostaje w dużej mierze skoncentrowany w największych spółkach technologicznych, a część wyników wspierana jest przez czynniki jednorazowe. W połączeniu z podwyższonymi wycenami oznacza to, że choć fundamenty pozostają solidne, rynek jest już w znacznym stopniu zdyskontowany i bardziej wrażliwy na ewentualne rozczarowania w kolejnych kwartałach.

Źródło: FactSet