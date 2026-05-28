Inwestorzy z niecierpliwością wyczekiwali zaplanowanej na godz. publikacji 14:30 paczki kluczowych danych z USA, te jednak istotnie nie zaskoczyły i szybko przyćmione zostały przez kolejne wieści z Bliskiego Wschodu. Na podstawie dzisiejszego odczytu możemy jednak postawić co najmniej trzy wnioski:

Amerykański konsument słabnie

Uwaga większości obserwatorów skoncentrowała się na rewizji w dół danych dot. zannualizowanej dynamiki PKB za Q1 (z 2% do 1,6%). Ważniejsze wydaje się jednak to, co za owym spowolnieniem stoi.

Po części to kwestia najniższego od roku tempa wzrostów wydatków gospodarstw domowych (1,4%). W kolejnych kwartałach o istotnie lepsze wyniki będzie w tym zakresie ciężko. Przychody gospodarstw domowych rosną w bardzo wolnym tempie, co oznacza, że wszelki wzrost wydatków odbywa się przede wszystkim kosztem oszczędności, które maleją w alarmującym tempie.

Inflacja może (lecz nie musi) okazać się problematyczna

Tak, wzrósł zarówno główny (3,8%), jak i bazowy (3,3%) wskaźnik PCE. Naszą uwagę koncentrujemy jednak przede wszystkim na dynamice miary bazowej – w ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł zaledwie 0,2% za czym po części stoi większa selektywność konsumentów w zakresie zakupów ubrań, aut czy mebli.

Jak podkreślaliśmy wcześniej, stopa oszczędności dynamicznie spada (w kwietniu wyniosła 2,6%), co może prowadzić do zwiększenia elastyczności cenowej popytu. Amerykańscy konsumenci coraz większą uwagę mogą przykładać w nadchodzących miesiącach do ceny, chętniej zamieniając droższe produkty na tańsze substytuty. Może to ograniczyć pole do windowania cen przez producentów w obliczu rosnących kosztów produkcyjnych.

Rynek szuka wszelkich argumentów za brakiem podwyżek FOMC

Dzisiejsze dane nie stanowią większego zaskoczenia. W zasadzie potwierdzają to, co obserwujemy w amerykańskiej gospodarce od kilku tygodni, a w pewnych przypadkach nawet i od kilku miesięcy. Nie przeszkodziło to jednak rynkom żeby okroić oczekiwania wobec podwyżek stóp procentowych Fedu. Prawdopodobieństwo ruchu w górę przed końcem roku wynosi obecnie ok. 55%.

Kolejne posiedzenie FOMC już 17 czerwca. Po raz pierwszy poprowadzi je Kevin Warsh, klasyfikowany jako jeden z największych gołębi w komitecie (obecnie, po wybuchu kryzysu finansowego w 2007 r. cechował się jastrzębiością). Niespodzianki nie będzie stanowiła sama decyzja (pauza), uwaga skoncentruje się więc na tym czy Warshowi uda się osłabić jastrzebią oś komitetu.

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB