Czy trend spadkowy inflacji zostanie utrzymany w grudniu❓

Prognozy na dziejszy raport:

Inflacja CPI (ogółem): +0,3% m/m , +2,7% r/r (bez zmian względem listopada)

Inflacja bazowa CPI (bez żywności i energii): +0,3% m/m , +2,7% r/r (wzrost z 2,6% w listopadzie)

Grudniowy raport może więc dawać wrażenie powrotu presji cenowej z uwagi na zniekszałcenia w listopadowym raporcie

Inflacja w USA na koniec 2025 r. prawdopodobnie lekko przyspieszyła. Konsensus zakłada, że grudniowy CPI wyniesie +0,3% m/m zarówno dla inflacji głównej, jak i bazowej. W ujęciu rocznym inflacja główna ma wynieść 2,7%, a inflacja bazowa odbić do 2,7% z 2,6% w listopadzie. To niewielkie umocnienie inflacji ma wynikać głównie z normalizacji po wyjątkowo słabym odczycie listopadowym, a nie z nowej fali presji inflacyjnej.

Listopadowy CPI był zniekształcony przez shutdown rządu USA, który opóźnił zbieranie danych cenowych i zmusił Biuro Statystyki Pracy (BLS) do stosowania imputacji — szczególnie w komponentach czynszowych — co według Bloomberg Economics mogło zaniżyć inflację nawet o ok. 20 pb. Grudniowy raport może więc dawać wrażenie powrotu presji cenowej, gdy te jednorazowe zaniżenia zostaną odwrócone. Część banków zwraca też uwagę na możliwe dalsze częściowe zniekształcenia wskazując, że pierwsze “czyste” dane mogą dotyczyć dopiero lutego tego roku.

Rynki wyceniają około 95% szans na utrzymanie stóp procentowych bez zmian na najbliższym posiedzeniu Fed. Decydenci będą obserwować wpływ ceł na ceny. Jednak większość prognoz zakłada, że w 2026 r. inflacja będzie stopniowo hamować. Dezinflacja w sektorze mieszkaniowym i słabsza presja płacowa przeważą nad efektami taryf.

Co ciekawe wycena rynkowa dotycząca decyzji styczniowej z dnia na dzień staje się coraz bardziej jastrzębia. Zależność ta może tłumaczyć, dlaczego w ostatnich dniach widzieliśmy odbicie na dolarze amerykańskim. Źródło: CME Fed Watch Tool

EURUSD (interwał D1)

Dolar pozostaje względnie spokojny przed publikacją raportu. EURUSD jest notowane na nieznacznej 0,02% przecenie. Na kurs wpływają również mocne zawirowania na arenie geopolitycznej oraz wokół amerykańskeigo banku centralnego Fed. Stąd reakcje na raport CPI mogą być bardziej stonowane.