Czy trend spadkowy inflacji zostanie utrzymany w grudniu❓

- Dzisiaj o godzinie 14:30 poznamy grudniowy odczyt CPI z USA. Jest to najważniejszy raport tego tygodnia, a także jeden z ważniejszych, obok NFP, raport z perspektywy Fed oraz polityki monetarnej.
- Dzisiaj o godzinie 14:30 poznamy grudniowy odczyt CPI z USA. Jest to najważniejszy raport tego tygodnia, a także jeden z ważniejszych, obok NFP, raport z perspektywy Fed oraz polityki monetarnej.
Prognozy na dziejszy raport:
- Inflacja CPI (ogółem): +0,3% m/m, +2,7% r/r (bez zmian względem listopada)
- Inflacja bazowa CPI (bez żywności i energii): +0,3% m/m, +2,7% r/r (wzrost z 2,6% w listopadzie)
- Grudniowy raport może więc dawać wrażenie powrotu presji cenowej z uwagi na zniekszałcenia w listopadowym raporcie
Inflacja w USA na koniec 2025 r. prawdopodobnie lekko przyspieszyła. Konsensus zakłada, że grudniowy CPI wyniesie +0,3% m/m zarówno dla inflacji głównej, jak i bazowej. W ujęciu rocznym inflacja główna ma wynieść 2,7%, a inflacja bazowa odbić do 2,7% z 2,6% w listopadzie. To niewielkie umocnienie inflacji ma wynikać głównie z normalizacji po wyjątkowo słabym odczycie listopadowym, a nie z nowej fali presji inflacyjnej.
Listopadowy CPI był zniekształcony przez shutdown rządu USA, który opóźnił zbieranie danych cenowych i zmusił Biuro Statystyki Pracy (BLS) do stosowania imputacji — szczególnie w komponentach czynszowych — co według Bloomberg Economics mogło zaniżyć inflację nawet o ok. 20 pb. Grudniowy raport może więc dawać wrażenie powrotu presji cenowej, gdy te jednorazowe zaniżenia zostaną odwrócone. Część banków zwraca też uwagę na możliwe dalsze częściowe zniekształcenia wskazując, że pierwsze “czyste” dane mogą dotyczyć dopiero lutego tego roku.
Rynki wyceniają około 95% szans na utrzymanie stóp procentowych bez zmian na najbliższym posiedzeniu Fed. Decydenci będą obserwować wpływ ceł na ceny. Jednak większość prognoz zakłada, że w 2026 r. inflacja będzie stopniowo hamować. Dezinflacja w sektorze mieszkaniowym i słabsza presja płacowa przeważą nad efektami taryf.
Co ciekawe wycena rynkowa dotycząca decyzji styczniowej z dnia na dzień staje się coraz bardziej jastrzębia. Zależność ta może tłumaczyć, dlaczego w ostatnich dniach widzieliśmy odbicie na dolarze amerykańskim. Źródło: CME Fed Watch Tool
EURUSD (interwał D1)
Dolar pozostaje względnie spokojny przed publikacją raportu. EURUSD jest notowane na nieznacznej 0,02% przecenie. Na kurs wpływają również mocne zawirowania na arenie geopolitycznej oraz wokół amerykańskeigo banku centralnego Fed. Stąd reakcje na raport CPI mogą być bardziej stonowane.
⏬Ropa i srebro tracą przez Trumpa
Bliżej Rynków - Poranne webinarium (15.01.2026)
Poranna odprawa (15.01.2026)
Podsumowanie dnia - Mocne cofnięcie Wall Street oraz rekordy srebra wobec napięć geopolitycznych
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.