DAX zyskuje blisko 1% 📈

馃毃Niemiecki indeks przed艂u偶a byczy zryw i wybija nowe historyczne szczyty

Niemiecki DAX kontynuuje dynamiczne wzrosty, kt贸re trwaj膮 ju偶 nieprzerwanie od 5 sesji. Wybicie historycznych szczyt贸w, wraz z bardzo dobrym sentymentem za oceanem, gdzie indeksy ameryka艅skie r贸wnie偶 przebijaj膮 swoje historyczne szczyty, utwierdza inwestor贸w, 偶e koniec 2024 roku na gie艂dach mo偶e przebiega膰 w optymistycznych nastrojach. Tak偶e dane makro z us艂ug i przemys艂u Chin wypad艂y powy偶ej prognoz, co stanowi kolejny 鈥榩ozytywny鈥 punkt dla gie艂d i rynk贸w wschodz膮cych.聽

Kluczowym tematem dnia by艂y dzisiaj dane PMI dla sektora us艂ugowego. Odczyt z USA wskaza艂 na s艂absze od oczekiwa艅 sentymenty w tej kluczowej sferze gospodarki, co bezpo艣rednio wp艂yn臋艂o na notowania indeks贸w z Wall Street. Ni偶szy odczyt to potencjalnie wi臋ksza szansa na szybsze obni偶ki st贸p w USA, a to w 艣rednim terminie mo偶e wpiera膰 lokalne sp贸艂ki. Co jednak ciekawe, subindeks cenowy (czyli raport skorelowany z danymi CPI) wskaza艂, 偶e presja cenowa w gospodarce utrzymuje si臋 na relatywnie wysokich poziomach.聽

DAX przebi艂 w poniedzia艂ek swoje historyczne szczyty i tym samym potwierdzi艂 trwaj膮cy nieprzerwanie od lipca tego roku og贸lny trend wzrostowy. W najbli偶szym czasie to w艂a艣nie utrzymanie si臋 powy偶ej strefy szczytowej oraz psychologicznej bariery 20 000 punkt贸w mo偶e definiowa膰, czy indeks w 艣rednim terminie dalej b臋dzie podtrzymywa艂 byczy trend. 殴r贸d艂o: xStation

Patrz膮c na interwa艂 godzinowy (H1) widzimy, 偶e trwaj膮cy impuls wzrostowy przypomina ten z wrze艣nia 2024 roku; cena jest bliska testu g贸rnej granicy kana艂u wzrostowego, w okolicach 20050 punkt贸w. Analizuj膮c wolumen, widzimy, 偶e dzisiejsze wzrosty wynika艂y w du偶ym stopniu z braku aktywno艣ci strony poda偶owej, co uprawdopodabnia scenariusz dalszych wzrost贸w w ramach tzw. fazy odkrywania oporu, po wybiciu nowego ATH. 殴r贸d艂o: xStation5