DE40: DAX zyskuje blisko 0,5%📈Akcje Lufthansy na fali podniesionej rekomendacji Kepler

- Kontrakty na DAX notowane są dziś wyżej, a kasowy DAX rośnie o prawie 0,5%; niemal wszystkie sektory w indeksie odnotowują zwyżki
- Mocne wyniki Lululemon Athletica (LULU.US) wsparły nastroje niemieckich firm obuwniczo-odzieżowych Adidas (ADS.DE) i Puma (PUM.DE)
- AQR Capital odsłonił się z krótką pozycją na akcjach BASF (BAS.DE); mimo to akcje giganta chemicznego notowane są dzisiaj wyżej
- EasyJet (EZJ.UK) został obniżony do 'trzymaj'” z 'kupuj'; cena docelowa została obniżona do 520 pensów (z 650 pensów); akcje spółki rosną pomimo to
Indeks DE40 (interwał D1)
Kontrakty na DAX utrzymują wzrostowe momentum na ostatniej sesji w tygodniu; głównym zadaniem byków jest dziś przekroczenie 24500 punktów, co potencjalnie otworzyłoby drogę na nowe rekordy.
Akcje Lufthansa zyskują
Akcje Lufthansy rosną nawet o 6,9%, osiągając najwyższy poziom intraday od sierpnia 2023 roku. Kepler Cheuvreux podnosi rekomendację dla niemieckiego przewoźnika flagowego do „kupuj” z „trzymaj”, wskazując na coraz bardziej atrakcyjny profil ryzyka do potencjalnego zysku oraz sprzyjające czynniki na nadchodzący rok. Cena docelowa została podniesiona do 11 euro (z 7,50 euro).
- Potencjał wzrostowy jest – jak podkreślają analitycy – „trudny do zignorowania”, zwracając uwagę na udaną restrukturyzację, możliwe ożywienie gospodarki USA oraz potencjalne ponowne otwarcie rosyjskiej przestrzeni powietrznej.
- Dodatkowo problemy z przepustowością w całej branży oraz niskie ceny paliwa tworzą wspierające otoczenie rynkowe.
- Jednocześnie utrzymują się wyzwania, takie jak presja ze strony związków zawodowych, konkurencja na Bliskim Wschodzie, złożona struktura grupy oraz ryzyko operacyjne.
