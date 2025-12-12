Puls GPW: Świąteczny optymizm na warszawskim parkiecie

W listopadzie sprzedaż obligacji detalicznych spadła do 5,1 mld zł, z dominacją obligacji trzyletnich TOS i rocznych ROR; od początku roku sprzedano ich już ponad 69,5 mld zł.

WIG20 rośnie o 0,7%, szeroki WIG o 0,5%, a sWIG80 zyskuje blisko 0,5%, podczas gdy mWIG40 lekko koryguje się w dół.

Koniec tygodnia sprzyja warszawskiemu parkietowi. Na godzinę 11:50 główne indeksy notują wzrosty, a WIG20 utrzymuje się wyraźnie powyżej 3070 punktów, zyskując około 0,7%. Szeroki WIG rośnie w podobnej skali, o niespełna 0,5%, co potwierdza stabilny, umiarkowanie pozytywny sentyment na całym rynku akcji. mWIG40, reprezentujący spółki średniej wielkości, lekko koryguje się w dół o około 0,1%. Może to sugerować realizację zysków po wcześniejszych wzrostach oraz selektywność inwestorów, którzy dziś wyraźniej faworyzują największe podmioty z WIG20. Jednocześnie sWIG80, skupiający najmniejsze spółki, pozostaje relatywnie mocny i rośnie o blisko 0,5%, wskazując na utrzymujący się apetyt na ryzyko w segmencie małych firm, mimo słabszej sesji wśród spółek średnich.

Prognozy S&P pokazują, że polskie finanse publiczne wchodzą w okres podwyższonego ryzyka, choć nie jest to jeszcze sytuacja alarmowa. Z jednej strony widać wyraźnie, że rosnący deficyt, wysoka dynamika wydatków oraz napięty kalendarz polityczny ograniczają możliwości realnej konsolidacji fiskalnej. Z drugiej strony agencja zwraca uwagę na dużą odporność gospodarki, umiarkowany poziom zadłużenia w ujęciu globalnym oraz stabilny dostęp rządu do finansowania, co wciąż stanowi ważny czynnik ochronny.

Najważniejsze w najbliższych latach będzie to, czy uda się zatrzymać wzrost długu publicznego i ograniczyć wydatki, nie hamując przy tym rozwoju gospodarczego. Jeśli tempo wzrostu faktycznie spadnie, a deficyt utrzyma się na wysokim poziomie, ocena wiarygodności kredytowej może znaleźć się pod silniejszą presją. Na ten moment ocena A minus ze stabilną perspektywą potwierdza, że Polska nadal cieszy się zaufaniem rynków finansowych, choć nie jest pewne, jak długo taki stan się utrzyma.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w listopadzie sprzedaż obligacji detalicznych osiągnęła 5,1 miliarda złotych, co oznacza spadek w porównaniu z październikiem, kiedy wyniosła 6,3 miliarda złotych. Największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje trzyletnie TOS oraz roczne ROR, które łącznie odpowiadały za większość sprzedaży. Mniej chętnie wybierano obligacje czteroletnie COI, dziesięcioletnie EDO, dwuletnie DOR oraz trzymiesięczne OTS. Od początku roku wartość sprzedanych obligacji detalicznych przekroczyła 69,5 miliarda złotych.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) zyskują wyraźnie podczas dzisiejszej sesji. Ostatnie wydarzenia rynkowe sprzyjają bykom, które zyskały impet i przystąpiły do znaczących zakupów, starając się zbudować nowy trend wzrostowy. Impulsem do tego były niewątpliwie ostatnie obniżki stóp procentowych przez NBP oraz FED, które wspierają rynki akcyjne.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

ZUS nie wyraził zgody na przesunięcie przez JSW(JSW.PL) zapłaty składek za listopad i grudzień 2025 r., co zmusza spółkę do natychmiastowego pokrycia kosztu rzędu 240–260 mln zł. Dla mocno zadłużonej firmy to poważne obciążenie wpływające na jej bieżącą płynność. JSW złożyła już poprawiony wniosek z dodatkowymi wyjaśnieniami, licząc na zmianę decyzji.

Akcje CI Games rosną o ponad 4% po prezentacji trailera gry „Lords of the Fallen II” podczas gali The Game Awards. Spółka jednocześnie udostępniła aktualizację 2.5 do poprzedniej części serii, wprowadzając nowy tryb trudności, co ma utrzymać zainteresowanie graczy wcześniejszą odsłoną.

Akcje LPP(LPP.PL) rosną o około 10%. Spółka podniosła swoje cele wzrostu, zakładając przychody na poziomie około 28–29 mld zł w roku finansowym 2026 oraz około 33–34 mld zł w 2027 roku, przy wysokiej marży brutto na sprzedaży. Przewiduje dwucyfrowy wzrost kanału online oraz dalszą ekspansję powierzchni handlowej, przede wszystkim marek Sinsay. LPP planuje utrzymać dyscyplinę kosztową, wysoki poziom rentowności EBITDA, relatywnie niski wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA oraz znaczące nakłady inwestycyjne. Jednocześnie spółka raportuje wyraźny wzrost przychodów po trzech kwartałach bieżącego roku oraz wyniki operacyjne przewyższające oczekiwania rynku, po wyłączeniu jednorazowego odpisu związanego z działalnością w Rosji.