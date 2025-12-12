Wykres dnia - SILVER (12.12.2025)

Srebro przedłużyło w tym tygodniu swoją historyczną hossę, osiągając nowy rekord wszech czasów w pobliżu 64,20 USD za uncję, wspierane wyjątkowo silnym popytem zarówno ze strony przemysłu, jak i inwestorów. Zgodnie z raportem World Silver Survey 2025 metal znajduje się obecnie w piątym z rzędu roku strukturalnego deficytu podaży. Jest to jeden z najsilniejszych długoterminowych czynników wzrostowych dla rynku.

Globalna produkcja kopalniana pozostaje praktycznie niezmienna i wynosi około 813 mln uncji rocznie, podczas gdy recykling nie wzrósł na tyle, aby zrównoważyć rosnące zużycie. Ta utrzymująca się nierównowaga jest jednym z głównych powodów dalszego trendu wzrostowego cen.

Popyt przemysłowy dynamicznie rośnie w sektorach elektroniki, fotowoltaiki, zielonej energii oraz zaawansowanej produkcji. Silver Institute informuje, że zapotrzebowanie przemysłowe osiągnęło rekordowy poziom w 2025 roku.

Aktywność inwestorów nasiliła się wraz ze spadkiem realnych rentowności i łagodzeniem warunków monetarnych. Napływy do ETF-ów ponownie stały się dodatnie, a srebro wyraźnie przewyższyło złoto, niemal podwajając swoją wartość od początku roku.

Analitycy stają się coraz bardziej optymistyczni. Bank of America podniósł swój 12-miesięczny cel cenowy do 65 USD (co nie dawałoby potencjału wzrostu z obecnego poziomu), ale BNP Paribas argumentuje, że srebro może osiągnąć poziom 100 USD za uncję do końca 2026 roku, napędzane utrzymującymi się deficytami oraz popytem na aktywa bezpiecznej przystani.

Strukturalne ograniczenia ograniczają zdolność rynku do szybkiego zwiększenia podaży. Ponieważ większość srebra jest produkowana jako produkt uboczny wydobycia ołowiu, cynku, miedzi i złota, wyższe ceny nie przekładają się na natychmiastowy wzrost produkcji.

Do kluczowych ryzyk należą potencjalne ograniczanie zużycia w sektorze solarnym, substytucja w zastosowaniach przemysłowych oraz możliwy spadek popytu inwestycyjnego w przypadku zmiany warunków makroekonomicznych, zwłaszcza przy wzroście realnych stóp procentowych.

Ostatnia decyzja Rezerwy Federalnej wyraźnie wsparła rynek metali szlachetnych. Trzecia z rzędu obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych oraz zapowiedź skupu bonów skarbowych o wartości 40 mld USD miesięcznie osłabiły dolara amerykańskiego i wzmocniły zarówno złoto, jak i srebro. Srebro pozostaje najsilniejszym metalem szlachetnym, korzystając z połączenia zacieśniających się fundamentów fizycznych, sprzyjającej polityki monetarnej oraz silnych, szeroko rozłożonych czynników popytowych. Rynek wchodzi w 2026 rok z jednym z najbardziej przekonujących scenariuszy wzrostowych od ponad dekady, choć wraz z testowaniem coraz wyższych poziomów cenowych należy liczyć się z podwyższoną zmiennością.

Srebro (interwał D1)

Analizując wykres srebra, można zauważyć, że cena znajduje się niemal 50% powyżej średniej EMA200, co jest bardzo podobne do dynamiki obserwowanej od 20 października. Również silny ruch po korekcie listopadowej jest niemal w relacji 1:1 podobny do poprzedniego impulsu wzrostowego. Taka dynamika może zwiększać zmienność notowań srebra, jednak biorąc pod uwagę zmianę polityki Fed oraz solidny popyt, metal wchodzi w okres świąteczno-noworoczny w bardzo optymistycznych nastrojach. Wybicie powyżej 60 USD za uncję w dniu 9 grudnia uruchomiło dodatkowy impuls wzrostowy.





Źródło: xStation5