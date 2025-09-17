DE40: Europa łapie oddech przed FED

Po wczorajszej sesji, która zakończyła się spadkami w sektorze bankowym, rynki Europy Zachodniej dziś notują wzrosty. Inwestorzy koncentrują się na decyzji Rezerwy Federalnej, która zostanie ogłoszona wieczorem.



Notowania przebiegają w spokojniejszej atmosferze, a główne indeksy w Europie są na plusie, co sygnalizuje częściowe odreagowanie po wcześniejszych spadkach. Obroty pozostają jednak ograniczone, ponieważ rynek wyczekuje sygnałów z USA dotyczących dalszej polityki pieniężnej.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Niemiecki indeks zwyżkuje dziś na fali pozytywnego sentymentu na akcjach spółek technologicznych.



Dane makroekonomiczne:



Uwagę zwróciły ostateczne dane o inflacji, które okazały się minimalnie niższe od pierwotnego odczytu. Rynek może to odebrać jako sygnał, że presja cenowa stopniowo maleje.



Konsensus rynkowy zakłada, że Fed zdecyduje się dziś na obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Największe znaczenie dla dalszego kierunku rynków będzie miał jednak przekaz zawarty w komunikacie i na konferencji prasowej, szczególnie w odniesieniu do perspektyw inflacyjnych i wzrostu gospodarczego.



DE40 (D1)



Źródło: Xstation

Na wykresie wyraźnie zarysowana jest formacja głowy z ramionami, która sygnalizuje potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego. Linię szyi wyznacza wcześniejsze wsparcie, które zostało przebite, co wzmacnia negatywny wydźwięk układu technicznego. Dodatkowo kurs znalazł się poniżej EMA100, co potwierdza przewagę sprzedaży. Całość układu wskazuje na ryzyko pogłębienia korekty, przy czym istotne będzie zachowanie rynku w rejonie kolejnych stref wsparcia, które mogą zatrzymać dynamikę spadkową. Jeśli kupujący chcą odzyskać inicjatywę, konieczny będzie szybki powrót powyżej 23 700 punktów.



Wiadomości ze spółek:



Centrica (CNA.UK) – spółka zyskała wsparcie po podniesieniu rekomendacji przez JPMorgan, co poprawiło sentyment do sektora energetycznego w Wielkiej Brytanii. Kurs akcji wzrósł dziś o ponad 1%.



Beiersdorf (BEI.DE) – producent dóbr konsumpcyjnych znalazł się pod presją podaży po wczorajszej obniżce rekomendacji przez Jefferies, co utrzymuje negatywny ton wokół spółki. Kurs akcji spadł na otwarciu około 1,5%.