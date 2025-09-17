Kawa spada 5% na fali prognoz opadów w Brazylii 📉

Kontrakty terminowe na kawę Arabica na ICE (COFFEE) spadają dziś o prawie 5% po zmianie prognoz pogodowych w Brazylii, cofając się z lokalnych szczytów. Prognozy dla Brazylii wskazują na więcej opadów w przyszłym tygodniu, co łagodzi obawy o suszę. Jednocześnie NOAA ostrzega o 71% prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska La Niña (październik–grudzień), co zwiększa ryzyko suszy i szkód dla zbiorów 2026/27.
Prognozy zbiorów Brazylii (HedgePoint):
-
Całkowite zbiory 2025/26: 64,7 mln worków (+0,7% r/r)
-
Arabica: obniżone do 37,7 mln worków (-13,3% r/r, z 39,6 mln prognozowanych wcześniej)
-
Robusta: podniesione do 27 mln worków (+30% r/r)
-
Regiony Arabiki (Minas Gerais, São Paulo): poniżej średniej opady w kluczowych fazach → spadek plonów i pogorszenie jakości.
-
Regiony Robusty (Espírito Santo, Bahia): sprzyjająca pogoda + inwestycje producentów → lepsze niż oczekiwane plony.
Perspektywy długoterminowe
-
Arabica 2026/27: wciąż niepewna; kwietniowe deszcze zaszkodziły obecnym zbiorom, ale poprawiły kondycję drzew na kolejny cykl.
-
Robusta 2026/27: wczesne kwitnienie (od sierpnia) pokazuje pozytywne oznaki.
COFFE (interwał D1)
Źródło: xStation5
