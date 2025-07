DE40: Europejskie akcje spadają z powodu obaw o cła

Airbus (AIR.FR): Hiszpańska linia lotnicza Iberia odnotowuje lepsze niż oczekiwano wyniki swoich nowych samolotów Airbus A321XLR, co umożliwia realizację dochodowych tras długodystansowych, które wcześniej były nieosiągalne dla samolotów wąskokadłubowych. Paliwooszczędny samolot zwiększył elastyczność, umożliwiając loty do Waszyngtonu poza sezonem i zwiększenie częstotliwości lotów do Bostonu. Iberia, będąca częścią IAG, otrzymała swój pierwszy XLR w listopadzie i planuje rozbudowę floty pomimo drobnych opóźnień w dostawach. Przewoźnik, będący obecnie kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do zysku IAG, przeznaczy 70% swojego planu inwestycyjnego o wartości 6 miliardów euro do 2030 roku na nowe samoloty.