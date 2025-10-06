DE40: Francja ciągnie europejskie rynki w dół 📉

- Francuski minister znów odchodzi, dramat na francuskiej giełdzie
- Przemysł zbrojny wciąż rośnie
- Sprzedaż ze strefy Euro zgodnie z oczekiwaniami
- Francuski minister znów odchodzi, dramat na francuskiej giełdzie
- Przemysł zbrojny wciąż rośnie
- Sprzedaż ze strefy Euro zgodnie z oczekiwaniami
Rynek europejski otworzył sesję z nerwowym tonem, reagując na wiadomość o kolejnej dymisji premiera Francji. Dotychczasowa niestabilność polityczna w Paryżu eskaluje, co wywołało natychmiastowe korekty notowań, pogorszenie nastrojów oraz wzrost awersji do ryzyka w wielu segmentach Europy. Kontrakty FRA40 tracą dziś ponad 1,4%. Lepiej reaguje SPA35 oraz NED25, które rosną ponad 0.2% pomimo niestabilności. Pozostałe indeksy europejskie pozostają w okolicach otwarcia.
Dane Makroekonomiczne:
Dane o sprzedaży detalicznej w całej Unii Europejskiej okazały się zgodne z oczekiwaniami ekonomistów, jednak wciąż wskazują na słabszą kondycję konsumpcji niż przed rokiem. W sierpniu sprzedaż wzrosła symbolicznie w ujęciu miesięcznym, potwierdzając stabilizację po wcześniejszych spadkach, ale w relacji rocznej pozostaje niższa niż w analogicznym okresie 2024.
- Sprzedaż detaliczna za sierpień (m/m): 0,1% (prognoza 0,1%; poprzednio -0,4%)
- Sprzedaż detaliczna za sierpień (r/r): 1% (poprzednio 2,1%)
DE40 (D1)
Źródło: Xstation5
Cena na wykresie pozostała poniżej poziomu oporu z 24600 a 24500 co jest oznaką słabości kupujących. Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik RSI scenariuszem bazowym może być w tym wypadku korekta spadkowa w stronę wsparcia na FIBO 23. Jeśli jednak kupującym udało się pokonać najbliższy opór i utrzymać dynamikę wzrostu, następnym celem byłoby już kolejne ATH.
Wiadomości ze spółek:
Hensoldt (HAG.DE) - Spółki zbrojeniowe notują kolejną wzrostową sesję. Producent wojskowej optyki i elektroniki rośnie ponad 1%. Wynika to nie tylko z rosnących napięć geopolitycznych, ale również z komentarzy Niemieckiego rządu o potencjalnych zakupach udziału w spółkach zbrojeniowych.
Aston Martin (AML.UK) - Producent luksusowych samochodów zapowiedział większą stratę w wyniku presji na rynki w Ameryce oraz Azji. Akcje firmy spadają o 7%.
SEB (SK.FR) - Francuski producent wyposażenia kuchennego opublikował kwartalne wyniki sprzedaży, które okazały się poniżej oczekiwań. Spółka traci 20%.
RedCare Pharmacy — Niemiecka sieć aptek opublikowała świetne wyniki sprzedaży i zapewniła o dalszych wzrostach. Kurs spółki szybuje w górę o ponad 9%.
US OPEN: Wall Street nie boi się zamknięcia rządu 📈💲
RPP ponownie zaskakuje i tnie stopy! Złoty nieco słabszy
PILNE: RPP tnie stopy procentowe! Złoty słabszy po decyzji
Wykres dnia: EURUSD (08.10.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.