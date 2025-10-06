DE40: Francja ciągnie europejskie rynki w dół 📉

Rynek europejski otworzył sesję z nerwowym tonem, reagując na wiadomość o kolejnej dymisji premiera Francji. Dotychczasowa niestabilność polityczna w Paryżu eskaluje, co wywołało natychmiastowe korekty notowań, pogorszenie nastrojów oraz wzrost awersji do ryzyka w wielu segmentach Europy. Kontrakty FRA40 tracą dziś ponad 1,4%. Lepiej reaguje SPA35 oraz NED25, które rosną ponad 0.2% pomimo niestabilności. Pozostałe indeksy europejskie pozostają w okolicach otwarcia.

Dane Makroekonomiczne:

Dane o sprzedaży detalicznej w całej Unii Europejskiej okazały się zgodne z oczekiwaniami ekonomistów, jednak wciąż wskazują na słabszą kondycję konsumpcji niż przed rokiem. W sierpniu sprzedaż wzrosła symbolicznie w ujęciu miesięcznym, potwierdzając stabilizację po wcześniejszych spadkach, ale w relacji rocznej pozostaje niższa niż w analogicznym okresie 2024.

Sprzedaż detaliczna za sierpień (m/m): 0,1% (prognoza 0,1%; poprzednio -0,4%)

Sprzedaż detaliczna za sierpień (r/r): 1% (poprzednio 2,1%)



DE40 (D1)

Źródło: Xstation5

Cena na wykresie pozostała poniżej poziomu oporu z 24600 a 24500 co jest oznaką słabości kupujących. Biorąc pod uwagę wysoki wskaźnik RSI scenariuszem bazowym może być w tym wypadku korekta spadkowa w stronę wsparcia na FIBO 23. Jeśli jednak kupującym udało się pokonać najbliższy opór i utrzymać dynamikę wzrostu, następnym celem byłoby już kolejne ATH.



Wiadomości ze spółek:

Hensoldt (HAG.DE) - Spółki zbrojeniowe notują kolejną wzrostową sesję. Producent wojskowej optyki i elektroniki rośnie ponad 1%. Wynika to nie tylko z rosnących napięć geopolitycznych, ale również z komentarzy Niemieckiego rządu o potencjalnych zakupach udziału w spółkach zbrojeniowych.

Aston Martin (AML.UK) - Producent luksusowych samochodów zapowiedział większą stratę w wyniku presji na rynki w Ameryce oraz Azji. Akcje firmy spadają o 7%.

SEB (SK.FR) - Francuski producent wyposażenia kuchennego opublikował kwartalne wyniki sprzedaży, które okazały się poniżej oczekiwań. Spółka traci 20%.

RedCare Pharmacy — Niemiecka sieć aptek opublikowała świetne wyniki sprzedaży i zapewniła o dalszych wzrostach. Kurs spółki szybuje w górę o ponad 9%.

