PILNE: Mocne PMI z Niemiec, mieszane dane z Francji. Euro zyskuje

PMI dla przemysłu z Niemiec wstępnie za październik: 49,6 (oczekiwano: 49,5; poprzednio: 49,5)

PMI dla usług z Niemiec: 54.5 (oczekiwano: 51,0; poprzednio: 51,5)

PMI dla przemysłu z Francji wstępnie za październik: 48,3 (oczekiwano: 48,2; poprzednio: 48,2)

PMI dla usług z Francji: 47,1 (oczekiwano: 48,7; poprzednio: 48,5)

PMI Niemcy: wyraźna poprawa, ale ryzyka pozostają

Dane PMI z Niemiec pokazują najszybszy wzrost produkcji od ponad dwóch lat, z rosnącymi nowymi zamówieniami i zaległościami zarówno w przemyśle, jak i usługach. To sugeruje mocne otwarcie IV kwartału i przyspieszenie ożywienia gospodarczego. Szczególnie pozytywnie wyróżnia się wzrost zamówień i zatrudnienia w usługach, choć w przemyśle nadal obserwujemy redukcję miejsc pracy. Utrzymują się niepewności związane z łańcuchem dostaw (półprzewodniki), co negatywnie wpływa m.in. na branżę motoryzacyjną. Dalsze rosnące koszty pracy przekładają się na wyższe ceny, jednak firmy usługowe są w stanie część tych kosztów przenieść na klientów.

PMI Francja: dalszy spadek, umiarkowany optymizm zatrudnienia

Wskaźniki PMI dla Francji wypadły słabo – październikowy Flash Composite PMI spadł do 46,8 pkt, czyli mocnej strefy recesyjnej. Spadek produkcji zarówno w przemyśle, jak i usługach wskazuje na szeroko zakrojoną słabość popytową. Firmy są ostrożne w ocenie perspektyw, co wynika ze słabego otoczenia globalnego i niepewności politycznej wewnątrz kraju. Pozytywnym akcentem pozostaje utrzymująca się siła rynku pracy i obniżająca się presja cenowa, co może być pewną ulgą dla EBC. Mimo prób stymulowania sprzedaży przez obniżki cen, gospodarka wciąż stoi wobec przedłużającego się okresu stagnacji.

EURUSD kontynuuje umiarkowane wzrosty

Patrząc na parę EURUSD obserujwmy wyraźną próbę wzrostów w trzech ostatnich sesjach, z popytem w okolicach poziomu 1,1600. Dolar amerykański zachowuje się niepewnie przed decyzją Fed oraz niepewności związanej z dalszym zamknięciem prac rządu. Choć obserwujemy powrót rentowności w USA powyżej 4%, EURUSD w dalszym ciągu znajduje się w sporej dywergencji z TNOTE, która sugeruje nadmiernie mocnego amerykańskiego dolara.