DE40: Korekta wzrostów w cieniu dobrych danych

Przemówienie Jerome'a Powella w Jackson Hole w piątek wywołało euforię na indeksach, która w poniedziałek rano spotyka się z korektą. DE40 spada na otwarciu o 0,36%, EU50 w dół o 0,45%.

Dane makroekonomiczne: Indeks IFO „Business Climate” pokazał duży wzrost , i to powyżej oczekiwań. Wskazuje on obecnie 89 wobec oczekiwanych 88,6 oraz 87 w poprzednich oczekiwaniach. Stanowi to największy wzrost od 2 lat. Jeszcze większy wzrost notuje indeks oczekiwań, który wzrósł z 90,8 w czerwcu do 91,6 punktów w sierpniu. Pomimo wielu obaw, europejska gospodarka nabiera rozpędu.

Christine Lagarde w swojej ostatniej wypowiedzi stwierdza, iż europejski rynek pracy bardzo dobrze zniósł szok i sugeruje, że najgorsze ma już za sobą.

Moody’s obniża rating kredytowy Austrii na fali obaw o rosnący deficyt budżetowy .

Rynek opcyjny coraz bardziej faworyzuje wycenę euro wobec dolara. Europa zakończyła cykl obniżek stóp procentowych bez drastycznego spowolnienia gospodarczego czy pogorszenia rynku pracy. Natomiast presja na FED, by przyspieszył i pogłębił swój cykl obniżek, jest coraz silniejsza. Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną DE40 (D1) Techniczna sytuacja indeksu jest dość napięta. Na interwale 1-dniowym cena znalazła się w kluczowym momencie. Strefa w okolicach 24,320 jest dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego. Dodatkowym wsparciem tego trendu jest znajdująca się bardzo blisko średnia EMA 50. Jeśli kursowi nie uda się obronić obecnego trendu wzrostowego, najprawdopodobniej czeka go konsolidacja w zakresach 23,500 a 24,650. Przed dalszymi spadkami chronić może kolejna strefa wsparcia pomiędzy 23,500 a 23,000, która wyznaczana jest przez lokalne dołki oraz dodatkowo wzmocniona średnią EMA 100. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek: Liderzy zysków europejskich parkietów rozpoczynają tydzień spadkami. Valneva (VLA.FR) , francuski producent szczepionek, stracił licencję na jeden ze swoich produktów w USA, w wyniku czego spółka traci ponad 20% i wymazuje całe zyski z poprzedniego tygodnia.

Ørsted (ORSTED.DK) traci 15% w wyniku konfliktu z administracją prezydenta dotyczącą budowy turbin wiatrowych w pobliżu Rhode Island.

Pogorszenie się sentymentu wobec energii odnawialnej powoduje przecenę akcji producenta turbin wiatrowych - Vestas (VWS.DK) o prawie 4%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.