💡DE40 ogranicza powyborcze wzrosty

Jakie zmiany proponuje nowy kanclerz Niemiec鉂

Wybory do Bundestagu w niedziel臋 przynios艂y jasny wynik: nowym kanclerzem Niemiec zostanie Friedrich Merz, a same wybory wygrywa tzw. Unia. Dla rynk贸w jest to rezultat zgodny z oczekiwaniami, dlatego te偶 w kr贸tkim terminie reakcja rynk贸w jest raczej stonowana. W d艂ugim terminie jednak wybory mog膮 nabiera膰 znaczenia je艣li chodzi o sytuacj臋 niemieckiego biznesu i ca艂ej Europy.聽

Wyniki wybor贸w

Koalicja CDU oraz CSU uzyska艂a 28,5% g艂os贸w, staj膮c si臋 wyra藕nie najsilniejsz膮 frakcj膮, za ni膮 uplasowa艂a si臋 AfD z 20,8%, a potem SPD, kt贸re osi膮gn臋艂o historycznie s艂aby wynik. Tak du偶a fragmentacja nowego parlamentu mo偶e utrudni膰 uchwalenie reform proponowanych przez CDU/CSU. Obecne prognozy pokazuj膮, 偶e nawet je艣li FDP i BSW nie wejd膮 do Bundestagu, CDU/CSU, SPD i ewentualnie Zieloni mog膮 nie osi膮gn膮膰 wi臋kszo艣ci dw贸ch trzecich (420 miejsc) potrzebnej do zatwierdzenia kluczowych mian konstytucyjnych. Na ten moment, mimo i偶 wygrana Merza podoba si臋 rynkom, to implementacja jego postulat贸w politycznych mo偶e by膰 bardzo trudna.聽

Kim jest nowy kanclerz Niemiec?

Friedrich Merz uchodzi w 艣wiecie medialnym za twardego przeciwnika migracji i d艂ugoletniego rywala polityki Angeli Merkel. Rynkom finansowym natomiast bardzo podoba si臋 dorobek zawodowy kanclerza. Merz pracowa艂 jako s臋dzia, a nast臋pnie jako prawnik w renomowanej kancelarii Mayer Brown LLP, kt贸ra skupia si臋 g艂贸wnie na obs艂udze funduszy inwestycyjnych i najwi臋kszych korporacji. Zajmowa艂 r贸wnie偶 wysokie stanowiska w BlackRock Germany i HSBC Trinkaus & Burkhardt, a tak偶e zasiada艂 w zarz膮dach EY Germany, Borussii Dortmund i Deutsche B枚rse. Mocny zwi膮zek z biznesem daje wi臋c nadziej臋, 偶e nowa polityka Niemiec wspiera膰 b臋dzie lokalny biznes.聽

Jakie zmiany proponuje Friedrich Merz?

Jak spo艂eczny konserwatysta oraz mocno powi膮zany z biznesem polityk Merz opowiada si臋 przede wszystkim za obni偶eniem podatk贸w dochodowych i korporacyjnych. Nie mniej wa偶ne s膮 jego g艂o艣ne obietnice rozwoju sztucznej inteligencji oraz stworzenia w Niemczech atrakcyjnego centrum do powstawania innowacyjnych start-up贸w.聽

Nowy kanclerz chce zreformowa膰 niemiecki hamulec zad艂u偶enia, kt贸ry ogranicza, ile d艂ugu mo偶e zaci膮gn膮膰 rz膮d. Jest to szczeg贸lnie wa偶ne, w momencie kiedy nad gospodark膮 Niemiec unosi si臋 widmo trwa艂ego spowolnienia gospodarczego, poniewa偶 uwolnienie nowych 艣rodk贸w mog艂oby wspom贸c wyj艣cie z obecnych problem贸w natury gospodarczej.

Merz opowiada si臋 za znacz膮cym zaostrzeniem polityki migracyjnej Niemiec. W tym aspekcie warto przytoczy膰 akt uznania ze strony skrajnie prawicowej partii AfD, kt贸ra w styczniu popar艂 Friedrich w Bundenstagu. Pokazuje to wi臋c, 偶e kwestia imigracyjna jest dla nowego kanclerza jednym z wa偶niejszych postulat贸w do spe艂niania, maj膮c na uwadze, 偶e skrajna prawica jest drug膮 najsilniejsz膮 parti膮 w Niemczech.

Relacje europejskie z USA poprawi膮 si臋 pod rz膮dami Merza?

By膰 mo偶e najwi臋kszym powodem do rado艣ci dla rynk贸w europejskich na pocz膮tku tego tygodnia jest wiadomo艣膰, 偶e Donald Trump przywita艂 zwyci臋stwo Merza, a konserwatywny kanclerz Niemiec mo偶e pom贸c odbudowa膰 relacje z prezydentem USA w kluczowym momencie dla relacji Europy z USA. Czas poka偶e, czy mi臋dzy dwoma polityki b臋d膮 panowa艂y dobre nastroje.

Niemiecki DAX wymaza艂 ju偶 niemal ca艂kowicie wzrosty, kt贸re obserwowali艣my na samym pocz膮tku sesji w Niemczech. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e indeks ca艂y czas utrzymuje dynamiczny trend wzrostowy, dop贸ki DE40 nie przebije si臋 poni偶ej 50-dniowej wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej (niebieska krzywa na wykresie). Najwa偶niejszym oporem pozostaje obecnie historyczny szczyt na poziomie 22 950 punkt贸w. 殴r贸d艂o: xStation

聽