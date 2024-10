DE40: Tąpnięcie na europejskim rynku mody 📉

Niemiecki DAX odrabia cz臋艣膰 ostatnich spadk贸w聽

Inwestorzy czekaj膮 na publikacj臋 danych ADP oraz ISM dla us艂ug z USA

Wyprzeda偶 na rynku mody, Morgan Stanley zmienia rekomendacje w sektorze chemicznym

Og贸lna sytuacja na rynku:

Czwartkowa sesja na europejskich rynkach akcyjnych przynosi cofni臋cie na wi臋kszo艣ci indeks贸w gie艂dowych. Niemiecki DAX jest obecnie jedn膮 z lepiej radz膮cych sobie sp贸艂ek, notuj膮cych blisko 0,15% wzrost. W tym samym czasie francuski CAC40 zni偶kuje o 0.67%, g艂贸wnie za spraw膮 wyprzeda偶y w sektorze mody. DAX ca艂y czas utrzymuje si臋 w bliskiej odleg艂o艣ci od swoich najwy偶szych poziom贸w w historii, niemniej dynamiczny trend wzrostowy s艂abnie. Uwaga inwestor贸w zwraca si臋 dzisiaj w kierunku danych ADP, Challenger oraz ISM dla us艂ug z USA.聽

Zmienno艣膰 obserwowana obecnie na szerokim rynku europejskim. 殴r贸d艂o: xStation聽

Niemiecki benchmark DE40 notowany jest podczas czwartkowej sesji blisko 0.22% wy偶ej, niemniej ca艂y czas utrzymuje dynamiczny trend wzrostowy. Indeks przebi艂 si臋 powy偶ej kluczowego poziomu oporu wyznaczonego przez 50-dniow膮 EMA (niebieska krzywa na wykresie) oraz lokalne szczyty strefy konsolidacji z ostatnich kilku sesji. Dynamiczne przebicie tych stref teoretycznie otworzy艂o drog臋 do dalszych wzrost贸w w kierunku historycznych szczyt贸w na poziomie 19 000 punkt贸w. Na ten moment jednak indeks zanegowa艂 przebicie tej strefy i obserwujemy cofni臋cie. Warto mie膰 na uwadze, 偶e skala ostatniego odbicia jest spora, co mo偶e doprowadzi膰 do zaksi臋gowania cz臋艣ci zysk贸w przez inwestor贸w. W tym aspekcie relatywnie wa偶n膮 stref膮 wsparcia mo偶e by膰 wcze艣niej wspomniana 50- dniowa EMA oraz 100- dniowa EMA (fioletowa krzywa na wykresie). 殴r贸d艂o: xStation

Wiadomo艣ci:

Uwaga inwestor贸w zwraca si臋 dzisiaj w kierunku sp贸艂ek modowych. Sektor ten dzisiaj mocno traci po niepotwierdzonej informacji, 偶e Tiffany & Co, wiod膮cy producent bi偶uterii, planuje zmniejszy膰 powierzchni臋 swojego flagowego sklepu w Szanghaju, Ltd. o ponad 12 000 st贸p kwadratowych, poinformowa艂y osoby zaznajomione ze spraw膮, poniewa偶 sprzeda偶 luksusowych marek spada w drugiej co do wielko艣ci gospodarce 艣wiata.

殴r贸d艂o: xStation聽

Volvo Cars (VOLCARB.SE) dostosowuje swoje podstawowe ambicje biznesowe na nadchodz膮ce lata. Zamiast d膮偶y膰 do osi膮gni臋cia bezwzgl臋dnego celu w zakresie przychod贸w, ambicj膮 Volvo Cars jest teraz dalszy wzrost na rynku samochod贸w premium do 2026 r., tak jak mia艂o to miejsce w ostatnich latach. Firma zakomunikowa艂a, 偶e d膮偶y do osi膮gni臋cia podstawowej mar偶y EBIT na poziomie 7-8% za ca艂y rok w 2026. Wcze艣niej firma d膮偶y艂a do osi膮gni臋cia mar偶y EBIT na poziomie co najmniej 8%.

Morgan Stanley rewiduje swoje oceny sp贸艂ek z sektora chemicznego. Lanxess (LXS.DE) otrzyma艂 podw贸jn膮 podwy偶k臋 ratingu od Morgan Stanley (do 鈥減rzewa偶aj鈥) w zwi膮zku ze zmniejszeniem inwestycji i ni偶szymi cenami gazu. Analitycy r贸wnocze艣nie obni偶yli ocen臋 Air Liquide (AI.FR) do 鈥渘iedowa偶aj鈥, jednocze艣nie ustalaj膮c r贸wne wagi dla BASF (BAS.DE). Wacker Chemie (WCH.DE) r贸wnie偶 zosta艂 podniesiony do oceny 鈥減rzewa偶aj鈥.聽

Inne wiadomo艣ci nap艂ywaj膮ce z poszczeg贸lnych sp贸艂ek indeksu DAX. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

