⏬DE40 traci 1,5% pomimo lepszych danych

Europejskie indeksy tracą po publikacjach słabych wyników z europejskich spółek, w tym Volkswagena

Europejskie rynki akcji, szczególnie Euro Stoxx 50 czy niemiecki DAX, zmagają się z poważnymi problemami w środku tygodnia. Sytuację pogarszają problemy głównych europejskich firm, takich jak Volkswagen, które borykają się z spadkiem zysków i potencjalnymi zamknięciami fabryk.

Drastyczny Spadek Zysków Volkswagena i Plany Restrukturyzacji

Ostatnie wyniki finansowe Volkswagena są rozczarowujące. Zysk operacyjny spadł o 42% w trzecim kwartale, co prowadzi do znaczącego spadku marży operacyjnej firmy. Sytuacja wymaga drastycznych działań ze strony kierownictwa spółki

Aby rozwiązać te problemy, Volkswagen rozważa zamknięcie kilku niemieckich fabryk i znaczną redukcję zatrudnienia. Te plany wywołały kontrowersje i potencjalne spory pracownicze, dodatkowo komplikując sytuację firmy. Patrząc na dalsze szczegółowe dane, kluczowa marka Volkswagena o tej samej nazwie zaprezentowała marżę operacyjną na poziomie zaledwie 2,1%. Co ciekawe, akcje spółki obecnie zyskują, po negatywnych stracie, co może być powiązane z tym, iż inwestorzy oczekiwali jeszcze słabszych danych niż te zaprezentowane.

Spółka pokazuje bardzo niskie marże. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Wpływ na Europejską Gospodarkę

Problemy Volkswagena są symptomem szerszych problemów gospodarczych w Europie. Region zmaga się z niskim wzrostem gospodarczym, wysoką inflacją i rosnącymi kosztami energii. Potencjalny wpływ restrukturyzacji Volkswagena na niemiecką gospodarkę, największą w Europie, może pogłębić te wyzwania.

Połączenie problemów Volkswagena i szerszych problemów gospodarczych mocno ciąży na europejskich rynkach akcji. Inwestorzy są coraz bardziej ostrożni wobec inwestycji w europejskie akcje, ponieważ region stoi przed trudnymi perspektywami.

W przeciwieństwie do tego, amerykańskie akcje nadal radzą sobie dobrze, korzystając z silniejszej koniunktury gospodarczej i pozytywnych wyników finansowych firm. Ta różnica w wynikach między europejskimi i amerykańskimi rynkami prawdopodobnie utrzyma się w najbliższej przyszłości.

Zachowanie spółek z indeksu DAX:

Warto zauważyć, że zdecydowana większość spółek z niemieckiego DAXa traci dzisiaj na wartości. Wyjątkiem i najlepszą spółką jest Volkswagen, który zyskuje dzisiaj, ale z perspektywy całego roku akcje spadły o 20% i słabo rzutują na perspektywy innych niemieckich przedsiębiorstw.

Źródło: Bloomberg Finance LP

Należy również wspomnieć o szeregu danych publikowanych dzisiaj. PKB z Niemiec wypada powyżej rynkowych oczekiwań. PKB w ujęciu rocznym rośnie o 0,2% r/r, przy oczekiwaniu 0,1% r/r. Wcześniejsze dane zrewidowano jednak z 0,3% r/r do 0,1% r/r. W ujęciu kwartalnym nie mamy spadku na poziomie 0,1% k/k, który był oczekiwany i mamy wzrost na poziomie 0,2% k/k. Niemniej jest to związane z obniżeniem bazy: wcześniejszy odczyt zrewidowany jest z -0,1% k/k do -0,3% k/k.

Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Spojrzenie techniczne:

DE40 zalicza dzisiaj potężne cofnięcie, które zwiążane był również z mocnym spadkiem cen akcji Volkswagena w ostatnim czasie. DE40 spada do najniższego poziomu od 11 października i jest to najmocniejsze cofnięcie od 6 września. Co ciekawe sezonowość wskazuje na odbicie na DE40 w najbliższym czasie. Warto również wspomnieć o tzw. “Trump trade”, który jest związany z protekcjonistyczną polityką. Taryfy celne wprowadzone podczas poprzedniej prezydentury Trumpa miały bardzo negatywny wpływ na niemieckie spółki, w tym przede wszystkim te produkujące samochody. Wobec tego rosnące szanse na wygraną ze strony Trumpa powodują również osłabienie sytuacji na europejskich indeksach.

Kluczowe wsparcia dla niemieckiego DE50 to 19200 przy zniesieniu 23.6 oraz przy 19000 punktów. Źródło: xStation5