📈DE40 zyskuje 2,71%

Sektor zbrojeniowy nap臋dza wzrosty w Europie 馃毃

Inwestorzy na europejskich rynkach dok艂adnie przygl膮daj膮 si臋 tematom zwi膮zanym z geopolitycznymi rozwi膮zaniami konfliktu w Ukrainie. Europejscy politycy w weekend spotkali si臋 w Londynie w celu om贸wienia szczeg贸艂贸w europejskiej propozycji cz臋艣ciowego zawieszenia broni. Wnioski ze spotkania wskazuj膮 z jednej strony na coraz powa偶niejsze zainteresowanie si臋 polityk贸w europejskich kwesti膮 bezpiecze艅stwa Starego Kontynentu, co zapowiada wzrost wydatk贸w na zbrojenia.聽

Rynki dochodz膮 do wniosku, 偶e punkt ci臋偶ko艣ci wzi臋cia odpowiedzialno艣ci za ustabilizowanie sytuacji Ukrainy przeniesie si臋 na Europ臋. Tym samym w艣r贸d kluczowych zwyci臋zc贸w dzisiejszej sesji nale偶y wymieni膰 europejski sektor zbrojeniowy. Francuski Thales zyskuje ponad 15%, niemiecki Rheinmetall ro艣nie o ponad 14%, a w艂oski Leonardo ro艣nie o prawie 16%.聽

Pa艅stwa europejskie znacz膮co zwi臋kszy艂y swoje nak艂ady na zbrojenia w 2024 roku. W 2025 roku warto艣ci te z du偶ym prawdopodobie艅stwem b臋d膮 podobnie wysokie. 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

Wzrosty tego sektora wspieraj膮 dzi艣 pozytywne nastroje wok贸艂 g艂贸wnych indeks贸w europejskich. DAX ro艣nie prawie o 3%, wracaj膮c do poziomu powy偶ej 23 000 pkt, szwajcarski SMI ro艣nie o prawie 1,4%, francuski CAC40 r贸wnie偶 zyskuje 1,4%, a w艂oski IT40 wzrasta o ponad 2,2%. Nieco spokojniejsze wzrosty wida膰 na brytyjskim FTSE 100, cho膰 i tam mamy do czynienia z ok. 1% zwy偶k膮.聽

Wzrosty na DAX w ostatnich tygodniach s膮 imponuj膮ce. W dniu dzisiejszym niemiecki indeks dok艂ada kolejne 2,71% do 23200 punkt贸w, a YTD indeks jest na plusie o 16,20%. W przypadku ewentualnej korekty najbli偶szym wsparciem dla byk贸w mog膮 by膰 poziomy odpowiednio w okolicach 23000 punkt贸w oraz 22200 punkt贸w.聽

殴r贸d艂o: xStation 5

