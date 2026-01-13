Decyzja Sądu Najwyższego USA zatrzęsie Wall Street? 🗽Te spółki mogą na tym skorzystać

Donald Trump zwiększa presję na Sąd Najwyższy przed kluczowym orzeczeniem, które mogłoby unieważnić jego cła, ostrzegając, że taki scenariusz doprowadziłby do „kompletnego chaosu” w gospodarce USA i finansach publicznych. Istnieje szansa, że scenariusz, w którym Sąd unieważnia politykę handlową wprowadzi na rynek więcej zmienności i uderzy szczególnie w dolara amerykańskiego i obniży popyt na amerykański dług, wobec systemowej niestabilności największej gospodarki świata. Aktualnie rynek wydaje się nieco deprecjonować ryzyko decyzji sądu, a administracja Trumpa sugeruje, że ma już alternatywy, które sprawią, że polityka Trumpa będzie utrzymywana nawet w scenariuszu niekorzystnej decyzji sądu. Tu rodzi się pytanie o kryzys instytucji publicznych za oceanem oraz całego systemu kapitalistyczno-prawnego. Inwestorzy mogą w

Główne ryzyko to zwroty środków. Trump argumentuje, że jeśli cła zostaną uznane za nielegalne, rząd mógłby zostać zmuszony do ich cofnięcia i potencjalnego zwrotu ogromnych kwot, co – jego zdaniem – byłoby wieloletnim i niezwykle skomplikowanym procesem administracyjno-prawnym.

Cła są przedmiotem szerokiego ataku prawnego ze strony małych firm oraz grupy stanów USA, które twierdzą, że prezydent przekroczył swoje uprawnienia, nakładając szerokie taryfy bez zgody Kongresu.

Podstawą prawną jest ustawa IEEPA z 1977 r. , dająca prezydentowi nadzwyczajne uprawnienia w sytuacjach kryzysowych; przeciwnicy wskazują jednak, że IEEPA nie zawiera nawet słowa „cła” , a zgodnie z konstytucją wyłączne prawo do nakładania podatków ma Kongres.

Stawka finansowa jest ogromna: cła nałożone na podstawie IEEPA przyniosły ponad 130 mld USD wpływów, co sprawia, że ewentualne zwroty lub ich anulowanie byłyby finansowo i politycznie ryzykowne.

Niższe instancje już orzekły przeciwko Trumpowi w kwestii uprawnień, torując drogę do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, które z dużą uwagą śledzą inwestorzy i przedsiębiorcy.

Sędziowie sygnalizują sceptycyzm: podczas listopadowej rozprawy kilku konserwatywnych sędziów miało kwestionować argumentację Białego Domu, w tym uznawanie deficytu handlowego za „stan nadzwyczajny”.

Biały Dom zapowiada plan B: jeśli sąd orzeknie niekorzystnie, administracja rozważa alternatywne ścieżki prawne, w tym wykorzystanie przepisów umożliwiających nałożenie ceł do 15% na okres 150 dni.

Które akcje mogą skorzystać?

Niepewność rynkowa rośnie firmy obciążone cłami (duzi importerzy) liczą na uznanie ich za nielegalne, podczas gdy perspektywa zwrotów, nowych regulacji lub długotrwałych sporów sądowych może podtrzymywać podwyższoną zmienność na rynkach (choć niekoniecznie na rynkach akcji). Jakie branże i które spółki mogłyby zyskać na orzeczeniu nielegalności ceł handlowych przez Sąd Najwyższy USA?

Branża detaliczna może skorzystać m.in.

Walmart (WMT): ogromna ekspozycja na import z Chin

Target (TGT): podobnie jak Walmart, wysoka wrażliwość na cła

Home Depot (HD) , Lowe’s (LOW): towary budowlane, AGD, wyposażenie domu

Costco (COST): duża skala importu

Dla spółek cłasą kosztem, który obniża marże, może być tylko częściowo zrzucony na konsumenta.

Branża odzieżoa (niskie marże, produkcja w Azji)

Nike (NKE)

VF Corp (VFC)

Levi Strauss (LEVI)

Under Armour (UAA)

Gap (GPS)

Dla tych firm zwroty ceł = jednorazowy zastrzyk gotówki + poprawa cash flow.

Producenci sprzętu i technologia

Cła dotknęły komponenty, nie tylko gotowe produkty, podnosząc koszt produkcji. Zwroty mogłyby poprawić wyniki, zmniejszyć koszty i windować EBIT.

Spółki:

Ford (F) , General Motors (GM)

Tesla (TSLA) (komponenty, baterie, elektronika)

Caterpillar (CAT)

Deere (DE)

Apple (AAPL)

HP (HP)

Cisco Systems (CSCO)

Źródło: xStation5