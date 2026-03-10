Nvidia zaprezentuje NemoClaw? Gigant AI wchodzi głębiej w branżę oprogramowania

Nvidia rozwija warstwę software wokół AI. Według doniesień Wired spółka pracuje nad open-source’ową platformą agentów AI o nazwie NemoClaw, skierowaną głównie do klientów enterprise. Platforma ma umożliwiać firmom delegowanie agentom AI wykonywania złożonych zadań dla pracowników. Przed otwarciem giełdy w USA akcje Nvidia nie notują większej reakcji na te doniesienia, ale w ostatnich dniach oparły się wyprzedaży na Nasdaq 100 co może wskazywać na akumulację. Cel strategiczny to wzmocnienie ekosystemu wokół AI. Projekt wpisuje się w szerszą strategię Nvidii polegającą na budowie pełnego stacku AI - od infrastruktury sprzętowej (GPU) po narzędzia software’owe umożliwiające tworzenie i zarządzanie aplikacjami AI.

NemoClaw ma rozszerzać możliwości platformy NeMo , która służy do zarządzania cyklem życia modeli AI: przygotowanie danych, tzw. fine-tuning, monitoring i optymalizację modeli produkcyjnych.

Spółka prowadzi rozmowy z firmami takimi jak Salesforce, Cisco, Google, Adobe oraz CrowdStrike , które mogłyby wykorzystywać platformę w swoich produktach. Na tym etapie brak jednak potwierdzonych oficjalnych partnerstw.

Model open-source może przyspieszyć adopcję. Zgodnie z raportem partnerzy mogliby korzystać z platformy bez opłat - za wkład w rozwój projektu. Takie podejście zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego rozwoju ekosystemu narzędzia.

Platforma ma zawierać funkcje bezpieczeństwa i prywatności. To kluczowe z perspektywy klientów korporacyjnych, szczególnie w kontekście rosnących obaw o bezpieczeństwo agentów AI wykonujących autonomiczne zadania.

Nvidia chce wykorzystać rosnący trend agentów AI. Rynek stopniowo przesuwa się z modeli językowych ogólnego przeznaczenia w stronę agentów AI zdolnych do planowania i wykonywania wieloetapowych zadań. Docelowo może to może zwiększyć zapotrzebowanie na infrastrukturę obliczeniową.

W ostatnich miesiącach Nvidia zaprezentowała m.in. narzędzia Nemotron oraz Cosmos , które mają stanowić bazę dla aplikacji agentowych. Popularność zyskały narzędzia open-source uruchamiane lokalnie, zdolne do automatycznego wykonywania sekwencji działań. Jednym z najbardziej znanych przykładów był OpenClaw, który został później przejęty przez OpenAI.

Komentarz Jensena Huanga podkreśla wagę trendu. CEO Nvidii określił sprawę jako „prawdopodobnie najważniejsze wydanie oprogramowania w historii”, co wskazuje na strategiczne znaczenie agentów AI w długoterminowej wizji spółki. Informacje o NemoClaw pojawiają się na kilka dni przed doroczną konferencją Nvidia GTC w San Jose, gdzie spółka zwykle prezentuje nowe kierunki rozwoju hardware’u i software’u AI (konferencja w dniach 16 - 19 marca). Jeśli projekt zostanie oficjalnie zaprezentowany, może on wzmocnić strategię Nvidii budowy pełnego ekosystemu AI, zwiększając uzależnienie klientów od jej technologii – nie tylko w warstwie sprzętowej, ale także programowej. Źróło: xStation5

