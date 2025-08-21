Dlaczego frank psuje humor Szwajcarom❓🍫

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną MATERIAŁ WIDEO: Choć frank szwajcarski uchodzi za jedną z najstabilniejszych walut świata, czyli tzw. „bezpieczną przystań” i tradycyjnie przyciąga kapitał w czasach niepewności, jego siła zaczyna ciążyć samej Szwajcarii. Dynamiczne umocnienie franka w 2025 roku, w połączeniu z napięciami handlowymi i presją deflacyjną, zaczęło zagrażać konkurencyjności szwajcarskiego eksportu i stabilności gospodarki. Nasz Analityk Rynków Finansowych, Aleksander Jabłoński postara się odpowiedzieć na pytanie, czy frank zamiast chronić, może zaszkodzić? Z dzisiejszego materiału dowiecie się: ✔️Dlaczego frank szwajcarski uważany jest za „bezpieczną przystań” dla inwestorów? ✔️Co napędziło gwałtowne umocnienie franka w 2025 roku? ✔️Jak zbyt silny frank szkodzi samej Szwajcarii? ✔️Czy frank może pogłębiać deflację? ✔️Jak szwajcarski rząd i bank centralny próbują przeciwdziałać skutkom zbyt mocnej waluty?

