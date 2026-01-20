Dolar załamuje się pod ciężarem geopolitycznego chaosu 📉 Sell America znowu w grze❗️

Dolar traci dzisiaj względem wszystkich walut G10 (USDIDX: -0,6%), gwałtownie wymazując połowę zysków z ostatniego miesiąca. Powrót tzw. Sell America jest wynikiem nagłej eskalacji napięć między Stanami i Europą: Donald Trump zapowiedział dodatkowe 10-procentowe cła na kraje, które zdecydowały się na wysłanie sił wojskowych na Grenlandię. Cła na wszystkie produkty wysyłane do USA miałyby wejść w życie 1. czerwca i trwać dopóki stany nie dopną umowy na “pełny zakup Grenlandii”.

Szantaż prezydenta USA spotkał się z silną krytyką niektórych europejskich liderów, w tym prezydenta Francji Emmanuela Macron, który opowiada się za użyciem przeciwko USA unijnej “bazooki handlowej”, tj. Anti-Coercion Instrument, który umożliwiłby swobodniejsze nakładanie ceł odwetowych przez UE.

Na retorykę Trumpa zareagował również Parlament Europejski, który zatrzymał ratyfikację podpisanej w ubiegłe lato umowy handlowej między Unią a Stanami. Eskalacja konfliktu doprowadziła do stratnej sesji po obu stronach Atlantyku, jednak dolar pozostaje główny przegranym, obciążony dodatkowo chaosem wokół Fed. Śledztwo Departamentu Sprawiedliwości podzieliło Republikanów, którzy grożą blokadą nominacji nowego prezesa Rezerwy, dopóki dochodzenie nie zostanie umorzone. Choć blokada ze strony własnej partii Trumpa teoretycznie powinna działać jak damage control, brak klarowności co do przyszłego kierownictwa Fedu i ryzyko wojny handlowej ciążą na sentymencie. Wyprzedaży doznały również amerykańskie obligacje, co podbiło rentowności 10-latek o ok. 5 pb. Konflikt na linii Trump-Powell pozostanie w najbliższym czasie głównym obciążeniem dla dolara, choć dalsza poprawa danych z gospodarki USA (odbicie regionalnych ISM, spadek wniosków o zasiłek) mogłaby wesprzeć oczekiwania jastrzębiego Fed, a tym samym USD. Na ten moment forex odgrywa ten sam scenariusz, co po Dniu Wyzwolenia, tj. odpływ kapitału od dolara w stronę euro i franka. Źródło: xStation5

