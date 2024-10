Dollar Tree nurkuje po słabszych wynikach za 2Q24/25 📉

Dollar Tree rozczarowa艂o dzi艣 rynek zar贸wno wynikami za poprzedni kwarta艂, jak i prognozami na ca艂y rok obrotowy. Sp贸艂ka osi膮gn臋艂a dzi艣 do艂ki z marca 2020 r., kiedy to notowania spychane by艂y przez wybuch pandemii COVID-19. Sp贸艂ka spada dzi艣 o prawie 20%, a od pocz膮tku roku sp贸艂ka straci艂a ponad -53%.

Sp贸艂ka zaraportowa艂a przychody w wysoko艣ci 7,37 mld $, co oznacza drugi kwarta艂 z rz臋du trendu spadkowego sprzeda偶y. W uj臋ciu r/r uda艂o si臋 lekko poprawi膰 przychody (o 0,7%), jednak偶e por贸wnuj膮c to do dynamiki z poprzedniego roku (+6,9% r/r) mo偶na m贸wi膰 o rozczarowaniu, szczeg贸lnie, 偶e konsensus rynkowy zak艂ada艂 wzrost przychod贸w o +1,45%.聽

S艂abo poradzi艂 sobie segment Family Dollar, w kt贸rym sprzeda偶 spad艂a w uj臋ciu r/r o -4%. Co wi臋cej sp贸艂ka zanotowa艂a w nim tak偶e spadek sprzeda偶y por贸wnywalnej o 0,1%, cho膰 w tym przypadku by艂 to ni偶szy spadek ni偶 przewidywa艂y prognozy.聽

Sp贸艂ka poprawi艂a za to mar偶臋 zysku brutto do 30% (wobec 29,2% rok wcze艣niej), jednak poprawa ta by艂a zgodna z oczekiwaniami rynku, wi臋c nie wspomog艂a notowa艅 sp贸艂ki. W g艂贸wnej mierze jej wzrost spowodowany by艂 ni偶szym kosztem frachtu, przy jednoczesnym os艂abieniu przez wy偶sze koszty wynajmu oraz wzrost koszt贸w dystrybucji w segmencie Family Dollar.聽

Najwi臋kszym rozczarowaniem w wynikach by艂 zysk na akcj臋, kt贸ry spad艂 do 0,67 $ (wobec oczekiwanego wzrostu do 1,05 $).

Poza pogorszeniem zyskowno艣ci sp贸艂ka mocno obci臋艂a swoje przewidywania na nadchodz膮cy kwarta艂. Dollar Tree spodziewa si臋 w 3 kwartale przychod贸w na poziomie 7,4-7,6 mld $ (艣rednia: 7,5 mld $) wobec prognoz zak艂adaj膮cych 7,6 mld $. Na poziomie EPS sp贸艂ka oczekuje 1,05 - 1,15 $ (艣rednia: 1,1 $) wobec prognoz przewiduj膮cych 1,32 $. Na takie prognozy wp艂ywa aktualizacja za艂o偶e艅 o koszty zwi膮zane z akwizycj膮 i ponownym otwarciem sklep贸w 99 Cents Only Stores, a tak偶e wy偶szej amortyzacji i deprecjacji w ca艂ym 2024/25 roku obrotowym.聽

WYNIKI ZA 2Q24:

Zysk na akcj臋 0,67 USD vs. 0,91 USD r/r, szacunki 1,05 USD EPS 0,62 USD vs. 0,91 USD r/r

Sprzeda偶 por贸wnywalna: +0,7% vs. +6,9% r/r, szacunki +1,45% Sprzeda偶 por贸wnywalna segmentu Family Dollar -0,1%, szacunki -0,21% Sprzeda偶 por贸wnywalna segmentu Dollar Tree +1,3% vs. +7,8% r/r, szacunki +2,89%

Sprzeda偶 netto 7,37 mld USD, +0,7% r/r Sprzeda偶 netto segmentu Dollar Tree 4,07 mld USD, +5% r/r, szacunki 4,16 mld USD Sprzeda偶 netto segmentu Family Dollar 3,31 mld USD, -4% r/r, szacunki 3,35 mld USD

Mar偶a zysku brutto 30% vs. 29,2% r/r, szacunki 29,9% Mar偶a brutto segmentu Dollar Tree 34.2% vs. 33.4% r/r, szacunki 34.1% Mar偶a brutto segmentu Family Dollar 24,9%, szacunkowo 24,6%

Ca艂kowita liczba lokalizacji 16 388, -0.5% r/r, szacunkowo 16 374 Lokalizacje Dollar Tree 8 627, +5.5% r/r, szacunkowo 8 294 Lokalizacje Family Dollar 7 761, -6.5% r/r, szacunkowo 8 071



Cho膰 wyniki sp贸艂ki pozostaj膮 roczarowuj膮ce, a prognozy na nast臋pne okresy ni偶sze od za艂o偶e艅, tak reakcja rynk贸w wydaje si臋 lekko przesadzona, bior膮c pod uwag臋 warto艣ci wska藕nik贸w fundamentalnych dla sp贸艂ki i por贸wnuj膮c je do okresu z marca 2020, gdy sp贸艂ka by艂a notowana na podobnych poziomach. Przychody w por贸wnaniu do tamtego okresu s膮 o 17% wy偶sze, zysk brutto wzr贸s艂 o 13%. Obawy mo偶e wzbudzi膰 s艂abszy wynik operacyjny, kt贸ry spad艂 w stosunku do tamtego okresu o 65%, jednak偶e jest to prawdopodobnie jednorazowy problem sp贸艂ki.聽

W przypadku wska藕nik贸w fundamentalnych sp贸艂ka na poziomie ka偶dego z kluczowych wska藕nik贸w opartych o cen臋 notuje bardziej korzystne warto艣ci ni偶 w okresie covidowej przeceny (P/E: 12,5x wobec 16,3x; P/BV 1,92x wobec 2,82x; P/S 0,5x wobec 0,76x; P/CF 5,19x wobec 8,28).聽

W ci膮gu zaledwie dw贸ch tygodni sp贸艂ka straci艂a ponad 31% kapitalizacji rynkowej. 殴r贸d艂o: xStation