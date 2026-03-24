Eksplozje w teksańskiej rafinerii – Co pożar w Port Arthur oznacza dla rynku?

Do pożaru doszło w rafinerii należącej do firmy Valero, jednego z lokalnych potentatów rynku węglowodorów. Spółka podpisała kilka miesięcy temu umowę z Chevronem dotyczącą przerobu ropy z Wenezueli.
Według dostępnych informacji źródłem pożaru była platforma do hydrorafinacji diesla. Ogień udało się opanować, ale nad obiektem wciąż unosi się dym. Zakład należący do Valero odpowiada za blisko 2% całkowitej mocy rafinacyjnej USA. Co ważne, na podstawie ostatnich raportów o zapasach ropy, największe niedobory w łańcuchu dostaw występują właśnie po stronie rafinerii, a nie samego surowca. Co istotne, rafineria jest jednym z najważniejszych producentów m.in. paliwa lotniczego. To właśnie ten rodzaj paliwa jest obecnie najbardziej deficytowy z uwagi na konflikt w Zatoce Perskiej. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby całkowita produkcja rafinerii została ograniczona w sposób istotny dla rynku lub gospodarki.
Warto jednak pamiętać, że przedstawiciele Iranu ostrzegali Donalda Trumpa o możliwych „niespodziankach” i wzrostach cen. Obecnie nie ma na to dowodów, jednak nie jest bezpodstawne podejrzenie, że zdarzenie to mogło nie być przypadkiem oraz że może nie być to jedyny incydent tego typu, jaki zobaczymy w najbliższych tygodniach.
